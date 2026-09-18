„Trebuie să iau o decizie importantă. Vreau să intru şi să-i anihilez (regimul iranian) sau nu? Este o decizie importantă. Cu mine, orice se poate întâmpla", a recunoscut joi Trump, într-un interviu acordat mass-media americane Axios.

Deşi Trump a mai lansat în trecut ameninţări similare, comentariile sale vin înainte de o întâlnire programată pentru marţea viitoare cu liderii a şase ţări din Golf - Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Bahrain, Kuweit şi Oman - pe marginea Adunării Generale a ONU de la New York.

Întâlnirea ar putea defini următoarea fază a războiului, deoarece, dacă Trump doreşte într-adevăr să reia operaţiunile de luptă la scară largă, ar avea nevoie de sprijinul aliaţilor săi regionali, subliniază Axios.

Trump a declarat în mai multe rânduri că războiul se va încheia în curând. Însă unii oficiali americani avertizează că războiul s-a blocat într-o situaţie nesustenabilă - nici război, nici pace - şi cred că preşedintele american ar putea relua operaţiunile de luptă majore după alegerile de la jumătatea mandatului din SUA, programate pentru 3 noiembrie, dacă până atunci nu se ajunge la un acord.

Nu se știe dacă va lua decizia înaintea alegerilor din SUA

În declaraţiile sale pentru Axios, Trump a precizat clar că doreşte să folosească întâlnirea pentru a auzi direct opiniile aliaţilor săi regionali cu privire la următorii paşi în conflict.

„Vreau să ştiu unde se află şi cum se descurcă. I-am protejat mult", a afirmat Trump, refuzând să specifice dacă va lua o decizie înainte sau după alegerile intermediare din SUA.

La începutul lunii august, Trump a amânat reluarea operaţiunilor de luptă la scară largă după ce Arabia Saudită şi Qatarul şi-au exprimat temerea că Iranul va bombarda ca represalii instalaţiile petroliere şi de gaze din zonă.

De atunci, Trump a adoptat o abordare discretă: a suspendat negocierile cu Iranul, a lansat o nouă rundă de sancţiuni economice, a menţinut blocada navală a porturilor iraniene şi a concentrat activitatea militară americană pe redeschiderea Strâmtorii Ormuz şi pe creşterea fluxului de petrol către piaţa energetică globală.

Potrivit Axios, forţele armate americane au crescut semnificativ tranzitul petrolierelor şi al navelor care transportă gaz prin strâmtoare. Cu toate acestea, tranzitul rămâne sub nivelurile de dinainte de război, iar preţurile petrolului rămân ridicate.

Iranul se află în contact direct cu SUA

Funcţionarii americani consultaţi de Axios au indicat că Trump trebuie să se decidă în curând asupra următorilor paşi, în parte pentru că armata americană nu îşi poate menţine poziţia actuală prea mult timp. „La un moment dat, trebuie să decizi care este obiectivul final", a declarat unul dintre oficiali pentru Axios.

La rândul său, Trump a declarat publicaţiei americane că este foarte mulţumit de faptul că blocada navală a împiedicat Iranul să îşi exporte petrolul. „Nicio navă nu a ajuns în Iran de când am început. Au încercat, iar noi le-am aruncat în aer", a declarat el.

De asemenea, preşedintele american a adăugat că Iranul este în contact direct cu Statele Unite şi a insistat că iranienii rămân interesaţi să ajungă la un acord.

Axios l-a întrebat totodată pe Trump dacă intenţionează să se întâlnească săptămâna viitoare la New York cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, iar acesta a răspuns: „Este posibil".