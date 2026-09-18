Era șofer profesionist, dar nu deținea permis de conducere pentru vehicule cu două roți, spun polițiștii.

Accidentul s-a petrecut în jurul orei 20:00, pe o stradă din Sectorul 2 al Capitalei. Vecinii spun că bărbatul a vrut să testeze motocicleta fiului său. Nu ar fi avut echipament de protecție.

Martor: „Am auzit bubuitura și am venit aici. El venise omul de la muncă, șofer de tir, are mașinile pe stradă. A ieșit de pe strada asta, n-a știut să o conducă și a intrat direct în gard”.

Victima locuia în zonă și a pornit în cursa fatală de acasă, spun martorii. A pierdut controlul motocicletei și a lovit în plin un gard de beton pe care l-a spulberat.

Martor: „A apăsat pe accelerație și s-a dus direct, a rupt plăcile alea 2 și l-a aruncat la 4 metri jumătate”.

”În loc să frâneze, a accelerat și s-a dus acolo”

„Rep.: Deci n-a parcurs foarte mult. A apucat să prindă viteză?

Martor: 70 de metri, de aici până acolo, a venit de la serviciu cu duba asta, el e șofer de tir de 35-40 de ani... A ieșit de acolo și probabil că, în loc să frâneze, a accelerat și s-a dus acolo. Ca să sari și bordura și betoanele alea... nenorocire... sunt 4 plăci d-alea de 50...”.

Subcomisar Andra Arsintescu, purtător de cuvânt Brigada Rutieră București: ”În urma accidentului de circulație, echipajele de prim-ajutor sosite la fața locului au intervenit pentru aplicarea manevrelor de resuscitare asupra motociclistului, însă din nefericire medicii au declarat decesul acestuia”.

Trupul a fost preluat de medicii legiști. Între timp, polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs nenorocirea.