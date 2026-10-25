Potrivit organizațiilor de profil, lipsesc 70.000 de profesioniști într-o industrie ocolită complet de tineri.

Andrei are 18 ani și se pregătește să devină șofer pe TIR. Are însă în plan să plece în străinătate.

Andrei: „Să fac mai mulți bani.”

Reporter: „Un salariu care te-ar satisface?”

Andrei: „Hmm, 2.000-2.500 de euro.”

Alexandru Bentea, manager școală auto: „Mulți merg spre angajatori străini, iar angajatorii români au rămas fără oameni.”

La această firmă din Alba, deficitul ajunge la 20 la sută.

Florin Tomuța, manager firmă: „Nu există un apetit în rândul tinerilor. Perioade lungi de lipsă de lângă familie. Singurul lucru care îi atrage sunt salariile.”

Un șofer profesionist care lucrează în țară poate câștiga între 9.000 și 12.000 de lei. În străinătate însă, salariile sunt mai mari.

Au renunțat la camioane pentru familie

Anca și soțul ei au lucrat mai mulți ani pe camioane mari de transport, la o companie din Belgia. Amândoi au renunțat pentru a petrece mai mult timp în familie.

Anca Zbuce: „Am un copil acasă și a trebuit să mă reîntorc, dar este o meserie foarte frumoasă și bănoasă.”

Potrivit unei companii de recrutare, angajatorii de la noi ar urma să aducă în țară câteva sute de șoferi de TIR din Asia.

Peisakh Yosef Gabriel, manager companie recrutări: „Ei parcurg un mini-curs de legislație europeană în țara de origine.”

Printr-un program finanțat de Uniunea Europeană, aproape 600 de șoferi din Egipt și Maroc vor fi pregătiți pentru țările europene, iar o parte vor ajunge în România și Italia. Proiectul este susținut și de Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România.

Radu Dinescu, secretar Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri: „Suntem a treia cea mai dinamică țară la activitatea de transport mărfuri din UE, după Polonia și Lituania, dar cu un număr de șoferi extraordinar de redus.”

Scade numărul candidaților la examenele pentru camioane

Numărul total de candidați admiși la proba practică pentru categoriile C și CE

AN Categoria C Categoria CE

2022 26971 25947

2023 29261 26704

2024 27833 25796

2025 25540 23669

2026 21824 19506

Sursa: Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări

Iar datele Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări arată că în ultimii trei ani numărul celor admiși la proba practică pentru categoriile C și CE a scăzut constant.