Transfăgărășanul și Transalpina sunt încă deschise circulației, pe timp de zi, dar șoferii cu anvelope de vară au trecut pe acolo cu emoții.

Pe Transfăgărășan, peisajul este unul de iarnă veritabilă: ninge peste faimosul drum șerpuit, e ceață și plantele au înghețat la -3 grade Celsius.

Șoferii au circulat cu emoții pe drumurile montane

Reporter: „V-a prins iarna pe drum.”

Femeie: „Da.”

Reporter: „Și ce faceți, puneți ghetuțe la copil?”

Femeie: „Da, ca să se joace în zăpadă."

Drumarii au ieșit să curețe șoseaua pentru că dimineața totul era alb, iar accesul șoferilor e încă permis pe timp de zi.

Și pe Transalpina, la peste 2.000 de metri, a nins, iar șoferii au circulat mai greu.

Șofer: „Cauciucuri de vară și mergem cu emoții, chiar nu ne așteptam. E cam alb drumul, sper să ajungem cu bine."

Șofer: „Cauciucuri de iarnă imediat le instalez când începe iarna."

Proprietarii de animale au coborât în grabă când au văzut că vitele și oile nu mai au ce paște.

Femeie: „A venit iarna, gata, nu mai stăm, plecăm la vale."

Șoselele de mare altitudine rămân deocamdată deschise circulației pe timp de zi.

Până la ora 18 a fost în vigoare o informare meteo care anunța lapoviță și ninsoare la peste 1.500 m, în Carpații Meridionali și Orientali. Meteorologii au pus deja pe hartă grosimea stratului de zăpadă din țară: 9 cm la Bâlea Lac și în Carpații de Curbură, 27 de cm la Vârful Omu și 3 cm în Ceahlău.

Turiștii au găsit zăpadă pe crestele Bucegilor

Zăpada e și pe crestele Bucegilor, dar cine e dornic să se bucure de ea trebuie să fie precaut.

Turistă: „A fost puțin cu peripeții cu telegondola până aici."

Turistă: „Ieri am venit pe timp frumos și acuma ne-am trezit cu zăpadă."

Daniel Banu, șef Salvamont Prahova: „Riscurile sunt ca cele din sezonul de iarnă, adică să alunece, să sufere accidentări, fracturi, entorse, luxații, de aceea trebuie să aibă un echipament potrivit sezonului rece, haine termoizolante, bocanci de iarnă."

În weekend, vremea se menține închisă și rece.