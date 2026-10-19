O persoană necunoscută instalase un indicator fals care indica o limită de viteză de 70 km/h, într-o zonă în care limita maximă admisă era de 50 km/h. Incidentul s-a petrecut pe Magdeburger Straße, principala arteră care leagă Magdeburg de Haldensleben, în districtul Börde, din landul Saxonia-Anhalt, relatează Il Messaggero.

De-a lungul șoselei se află magazine și benzinării. Din acest motiv, indicatorul a părut credibil pentru șoferi, deși fusese realizat destul de rudimentar, folosind un suport și o țeavă. Problema era că radarul mobil instalat pe șosea continua să înregistreze abaterile în funcție de limita reală de 50 km/h. Astfel, între 4 și 6 septembrie, au fost realizate aproape 400 de fotografii. Șoferii care credeau că respectă regulile de circulație s-au trezit prinși în capcana radarului.

Indicatorul a fost îndepărtat, iar amenzile au fost anulate

Primăria din Haldensleben a descoperit că indicatorul era fals și a dispus îndepărtarea acestuia. Între timp, a apărut o altă problemă: nu se putea stabili cu certitudine când fusese instalat. În consecință, toate procedurile aferente înregistrărilor din acel weekend au fost anulate, deoarece nu se putea demonstra care dintre șoferi văzuse efectiv semnalizarea falsă. Decizia i-a vizat inclusiv pe cei care depășiseră viteza de 70 km/h indicată pe indicatorul contrafăcut.

Incidentul a provocat o pierdere financiară pentru primărie, care a renunțat la încasările din amenzi. Poliția a deschis o anchetă pentru uzurparea unei funcții publice și încearcă să identifice persoana responsabilă. Un gest care ar fi putut părea o glumă, dar pe care autoritățile l-au considerat o ingerință gravă în siguranța rutieră. În mod paradoxal, acesta a scăpat de amendă sute de șoferi.