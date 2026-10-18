Decizia a stârnit nemulțumirea unor părinți, iar o petiție pentru reangajarea femeii a strâns aproape 800 de semnături.

Cynthia Morgan, în vârstă de 67 de ani, a fost concediată la începutul acestei săptămâni, după incidentul petrecut pe Heaps School Road, potrivit postului de televiziune WJZ, afiliat CBS, scrie People.

Copilul, identificat drept Alex Thomas, în vârstă de 10 ani, era singurul elev aflat în autobuz în acel moment. După ce l-a dus la școală, șoferița ar fi păstrat pisoiul cu ea.

„Ar fi fost devastat dacă nu ar fi ajutat animalul”

Mama băiatului, Taffy Thomas, a declarat pentru Baltimore Sun că fiul său ar fi suferit foarte mult dacă nu ar fi avut ocazia să ajute animalul.

„Faptul că a fost concediată pentru un gest de bunătate îl afectează profund”, a spus aceasta. „Este de neiertat și crud.”

Cynthia Morgan, care a condus autobuze școlare timp de 11 ani pentru sistemul public de învățământ din comitatul Harford, a declarat că decizia a fost devastatoare pentru ea.

Unii părinți consideră că măsura luată împotriva femeii a fost prea severă. O petiție online prin care se cere reangajarea acesteia adunase aproape 800 de semnături.

În mesajul petiției, susținătorii spun că Morgan a devenit mult mai mult decât un simplu șofer pentru copii.

„De-a lungul anilor, Cynthia a devenit mai mult decât o șoferiță de autobuz pentru copiii noștri. Este o persoană pe care aceștia abia așteaptă să o vadă în fiecare dimineață și după-amiază. Firea ei blândă și călduroasă îi face pe elevi să se simtă în siguranță și confortabil”, se arată în mesaj. „Concedierea ei bruscă reprezintă o pierdere nu doar pentru elevii care călătoresc cu autobuzul său, ci și pentru întreaga comunitate.”