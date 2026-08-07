



„Comisia Europeană monitorizează îndeaproape situația privind securitatea alimentării cu energie electrică în Ungaria, România și întreaga regiune a Europei de Sud-Est, în contextul valului de căldură și al secetei.

Arhitectura europeană privind securitatea alimentării cu energie electrică stabilește responsabilități clare, în principal pentru operatorii de transport și sistem (TSO) și pentru statele membre.

Comisia este în contact permanent cu autoritățile naționale, cu părțile contractante ale Comunității Energiei și cu ENTSO-E (Rețeaua Europeană a Operatorilor de Transport și de Sistem pentru Energie Electrică), primind actualizări continue privind evoluția situației” arată Comisia Europeană într-un comunicat.

Situația este sub control, transmit oficialii CE.

„În acest moment nu există motive imediate de îngrijorare privind securitatea alimentării cu energie electrică.

Comisia va continua să monitorizeze îndeaproape situația și este pregătită să convoace, dacă va fi necesar, o reuniune ad-hoc a Grupului de coordonare pentru energie electrică (Electricity Coordination Group).

În funcție de evoluția situației, aceasta ar putea lua forma unei discuții regionale cu statele membre cele mai afectate, pentru a facilita schimbul de informații și coordonarea eventualelor răspunsuri operaționale sau de politică".

Victor Negrescu a cerut implicarea europeană

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu (PSD), a cerut oficial Comisiei Europene o coordonare europeană de urgență pentru protejarea consumatorilor și economiei României, în contextul situației energetice dificile.

Criza energetică a fost generată de seceta severă și de debitele extrem de scăzute ale Dunării. Europarlamentarul a solicitat activarea mecanismelor europene de asistență între statele membre și identificarea unor soluții temporare pentru asigurarea continuității alimentării cu energie, fără a abandona obiectivele asumate de România, transmite news.ro.

„Am solicitat oficial Comisiei Europene o coordonare europeană de urgență pentru protejarea consumatorilor și a economiei României în contextul situației energetice generate de seceta severă și de debitele extrem de scăzute ale Dunării. Efectele directe asupra securității energetice, asupra prețurilor plătite de cetățeni și asupra competitivității economiei necesită inclusiv o acțiune rapidă, coordonată la nivel european și soluții pragmatice ce beneficiază de suportul tehnic și financiar al UE”, a anunțat vineri Victor Negrescu.

Ce a solicitat europarlamentarul

Prin interpelarea „prioritară” adresată Comisiei Europene, Negrescu a cerut:

- convocarea de urgență a Grupului european de coordonare în domeniul energiei electrice, în contextul mecanismelor de alertă și coordonare prevăzute de Regulamentul UE 2019/941;

- evaluarea comună a riscurilor și coordonarea măsurilor la nivel european;

- sprijin concret pentru România, inclusiv prin mecanismele europene de asistență între statele membre;

- identificarea unor soluții temporare pentru asigurarea continuității alimentării cu energie, cu respectarea condițiilor de securitate operațională, fără a abandona obiectivele asumate de România.

„Uniunea Europeană are mecanisme pentru a sprijini statele membre care se confruntă cu situații excepționale, dar acestea trebuie activate. Prioritatea noastră trebuie să fie protejarea cetățenilor, a IMM-urilor și a industriei, evitând noi creșteri ale prețurilor la energie”, a afirmat Negrescu.

Vicepreședintele PE a subliniat că va continua să folosească „toate instrumentele parlamentare europene” pentru a apăra interesele României și pentru a găsi soluții concrete care să împiedice agravarea actualei situații și transformarea ei într-o criză energetică de amploare.