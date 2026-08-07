De la reducerea iluminatului public și oprirea reclamelor luminoase, până la ajustarea activității industriale, autoritățile și firmele caută soluții pentru a limita presiunea asupra sistemului energetic, potrivit Agerpres și News.ro.

Bucureștiul aplică 25 de măsuri pentru reducerea consumului de energie

Primăria Municipiului București (PMB), împreună cu Societatea de Transport București (STB), Compania Municipală de Iluminat Public București, Compania Municipală Termoenergetica, Administrația Domeniului Public și celelalte instituții din subordinea municipalității, au aplicat un pachet de 25 de măsuri pentru reducerea consumului de energie electrică.

Măsurile au fost stabilite de primarul general Ciprian Ciucu, după o ședință cu reprezentanții principalilor consumatori de energie din subordinea Primăriei Capitalei. Obiectivul este reducerea consumului fără afectarea serviciilor publice oferite bucureștenilor.

Intervalul critic de consum este între orele 20:00 și 23:00, însă restricțiile adoptate de municipalitate vor fi aplicate într-un interval mai larg.

Compania Municipală Iluminat Public București va diminua fluxul luminos cu aproximativ 30% la aparatele LED integrate în sistemul de telegestiune.

Poliția Locală a Municipiului București va notifica operatorii privați de publicitate digitală să oprească ecranele luminoase și iluminatul mijloacelor publicitare în intervalul 20:00-21:00, pe durata lunii august.

La sediul Primăriei Capitalei va fi oprit iluminatul ornamental al clădirii și al curții interioare pe timpul nopții. De asemenea, va fi redus sistemul de răcire, iar încărcarea mașinilor electrice va fi suspendată în intervalul critic și pe timpul nopții.

STB reduce consumul în intervalele de vârf

Societatea de Transport București va aplica mai multe măsuri pentru diminuarea consumului de energie.

Autobuzele electrice nu vor fi încărcate în intervalul 19:30-23:00, iar activitățile de întreținere și mentenanță vor fi reprogramate în afara perioadelor cu consum ridicat.

De asemenea, vor fi reduse sau suspendate spălările exterioare, lucrările cu aer comprimat la schimbul II, iluminatul tehnologic din hale și iluminatul platformelor de parcare, care va fi pornit după ora 22:00.

Compania Municipală Termoenergetica București va reduce consumul prin oprirea pompelor de ridicare a presiunii și adaptarea funcționării pompelor de recirculare și presiune.

Apa caldă menajeră va fi asigurată prin presiunea din rețeaua de apă rece, iar echipamentele de climatizare din sediile administrative vor avea un regim de funcționare limitat.

Instituțiile culturale reduc iluminatul și climatizarea

Mai multe instituții culturale din Capitală, printre care Biblioteca Metropolitană București, Muzeul Municipiului București, Opera Comică pentru Copii, ARCUB, Centrul Cultural „Ion I. Dalles” și teatrele bucureștene, vor opri iluminatul interior și exterior pe timpul nopții.

Totodată, climatizarea va fi oprită în spațiile fără public sau neutilizate de personal, iar instituțiile cu activitate redusă pe perioada verii vor concentra angajații în mai puține spații pentru a limita consumul.

Echipamentele IT și dispozitivele electronice vor fi deconectate după finalul programului pentru evitarea consumului în regim stand-by.

Companiile private iau măsuri pentru reducerea consumului

Pe lângă autoritățile locale, mai multe companii private au anunțat măsuri voluntare pentru reducerea consumului de energie.

Constructorii auto Ford și Dacia se numără printre companiile care analizează și aplică ajustări ale activității pentru perioadele cu presiune ridicată asupra sistemului energetic.

Măsurile includ optimizarea proceselor de producție, reducerea consumurilor neesențiale și adaptarea programelor de funcționare acolo unde este posibil, fără afectarea livrărilor și a activității industriale.

Măsurile vin în contextul în care Guvernul a instituit starea de alertă energetică pentru luna august, pe fondul scăderii producției de energie electrică și al creșterii consumului în perioadele de vârf.

Premierul Ilie Bolojan a făcut apel către autorități, companii și populație să reducă voluntar consumul, pentru a evita presiuni suplimentare asupra Sistemului Energetic Național.

Orașele din țară reduc iluminatul public și consumul instituțiilor

Măsurile de reducere a consumului de energie au fost adoptate și în mai multe orașe din țară. La Brașov, primarul George Scripcaru a anunțat că municipalitatea va face economie atât la iluminatul public, cât și la consumul mijloacelor de transport electrice.

Edilul a precizat că orașul aplică deja de mai mulți ani măsuri de reducere a consumului, prin diminuarea fluxului luminos al sistemului de iluminat public în anumite intervale orare.

Începând de miercuri, programul de aprindere a iluminatului public a fost decalat seara cu aproximativ o jumătate de oră față de cel obișnuit.

De asemenea, în instituția condusă de George Scripcaru a fost oprit aerul condiționat, ca parte a măsurilor de economisire.

În comuna Vintilă Vodă, din județul Buzău, administrația locală a decis întreruperea iluminatului public pe termen nelimitat, pe fondul problemelor financiare cu care se confruntă primăria.

Măsura a intrat în vigoare din 5 august și are ca scop menținerea funcționării serviciilor publice esențiale și echilibrarea bugetului local.

Decizia este una sensibilă, în condițiile în care localitatea se află într-o zonă submontană a Carpaților de Curbură, unde au fost semnalate de-a lungul timpului prezențe ale urșilor.

Și autoritățile din Timiș au anunțat măsuri pentru reducerea consumului de energie.

Primăria Timișoara va opri temporar iluminatul arhitectural, în timp ce Consiliul Județean Timiș va încuraja utilizarea luminii naturale în instituțiile aflate în subordine.

Municipalitatea timișoreană a precizat că sistemul de iluminat public este deja unul inteligent, iar pe zeci de bulevarde intensitatea becurilor LED este ajustată automat în funcție de prezența pietonilor și a autovehiculelor.

Focșani reduce la jumătate iluminatul pe 159 de străzi

Primăria Focșani a adoptat mai multe măsuri pentru diminuarea consumului de energie electrică.

Una dintre principalele decizii vizează reducerea cu 50% a intensității iluminatului public pe 159 de străzi.

Pentru menținerea siguranței publice, autoritățile au stabilit ca Poliția Municipiului Focșani, Inspectoratul de Jandarmi Județean Vrancea și Poliția Locală să includă în traseele de patrulare zonele unde iluminatul a fost redus.

Societatea Transport Public Focșani a modificat, la rândul său, programul de încărcare a autobuzelor electrice, acestea urmând să fie încărcate doar până la ora 19:00 și după ora 23:00.

În plus, pentru consumul spațiilor administrate de societate este folosită energia produsă de panourile fotovoltaice.

În Baia Mare, consumul de energie destinat iluminatului stradal a fost redus prin modernizarea sistemului de iluminat public.

Viceprimarul Ionuț Pîrvu a declarat că municipalitatea aplică de aproximativ patru ani măsuri concrete de eficientizare energetică.

Prin patru proiecte distincte, corpurile clasice de iluminat au fost înlocuite cu tehnologie LED, iar sistemele de telegestiune permit monitorizarea și controlul consumului.

Constanța aplică măsuri temporare pentru echilibrarea sistemului energetic

Primăria Constanța a anunțat, la rândul său, o serie de măsuri temporare și preventive pentru reducerea consumului de energie electrică.

Autoritatea locală a precizat că deciziile au fost luate astfel încât să fie menținute siguranța în spațiul public, mobilitatea urbană și continuitatea serviciilor oferite populației.

Primarul Iașiului, Mihai Chirica, a anunțat introducerea unor măsuri de economisire a energiei electrice pe timpul nopții.

Decizia vine în contextul stării de alertă din sectorul energetic și al reducerii producției de energie de la Centrala Nucleară de la Cernavodă, cauzată de nivelul scăzut al Dunării.

Potrivit edilului, măsurile vor fi aplicate în toate cartierele municipiului, fără excepții.

Marile rețele comerciale reduc consumul de energie

De asemenea, membrii Asociației Marilor Rețele Comerciale din România (AMRCR) au anunțat că au adoptat mai multe măsuri pentru reducerea consumului de energie.

Reprezentanții AMRCR precizează că marile rețele comerciale au limitat utilizarea sistemelor de aer condiționat și au oprit iluminatul publicitar pe timpul nopții, potrivit unui comunicat citat de Agerpres.

Printre măsurile aplicate se numără folosirea predominantă a iluminatului LED și ajustarea intensității acestuia în funcție de lumina naturală, instalarea senzorilor de temperatură pentru eficientizarea sistemelor de climatizare, precum și montarea ușilor la vitrinele și instalațiile de frig alimentar.

Companiile au introdus senzori de prezență în spațiile administrative și în zonele de back-office și utilizează panouri fotovoltaice pentru autoconsum.

"Membrii AMRCR conștientizează responsabilitatea pe care o au față de comunitățile în care își desfășoară activitatea. Prin aceste măsuri voluntare, ne propunem să contribuim activ la reducerea presiunii pe sistemul energetic național, asigurând în același timp continuitatea fluxului comercial, în condiții de deplină siguranță și confort pentru consumatori", se arată în comunicat.

Dacia și Ford opresc producția pentru economisirea energiei

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că doi dintre cei mai mari consumatori industriali de energie electrică din România, Dacia și Ford, au oprit producția începând de luni, până pe 19 august.

Potrivit acestuia, oprirea activității va genera o economie de aproximativ 200 MW.

Bolojan a precizat că și alte companii au început perioade de mentenanță și reparații, ceea ce presupune oprirea temporară a unor activități industriale.

Premierul a afirmat că apelurile pentru reducerea consumului au avut efect, iar cererea de energie electrică a scăzut în urma măsurilor adoptate de autorități, companii și consumatori.

„Acest plan are în vedere limitarea consumului pentru clienții – subliniez – pentru clienții industriali care sunt racordați la sistemul energetic național, pe tranșe de clienți. Subliniez că locuințele personale, cetățenii, nu vor fi limitați sau deconectați – deci consumatorii casnici sunt exceptați de la aceste măsuri. De asemenea, consumatorii a căror activitate nu poate fi întreruptă, gen spitale”, a precizat Ilie Bolojan.

Unele industrii însă ar putea fi puternic afectate de această măsură, cum ar fi, de exemplu, cea de producere a medicamentelor.

„Industria farmaceutică trebuie tratată la același nivel de importanță ca celelalte sectoare critice. Medicamentele nu pot fi produse în condiții de întreruperi repetate ale energiei, iar consecințele nu se răsfrâng doar asupra fabricilor, ci în primul rând asupra pacienților care depind zilnic de tratamentele fabricate în România. Securitatea energetică și securitatea sanitară trebuie abordate împreună”, a declarat Dr. Dragoș Damian, Director Executiv PRIMER, într-un comunicat de presă.