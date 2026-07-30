Premierul Peter Magyar declară criză energetică în Ungaria și anunță restricții la consumul de electricitate

Stiri externe
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Premierul Peter Magyar declară criză energetică în Ungaria și anunță restricții naționale la consumul de electricitate, îndemnând într-o primă fază marii consumatori industriali să-și reducă voluntar consumul între orele 17 și 23.

autor
Cristian Anton

Premierul Peter Magyar a declarat criză energetică în Ungaria și anunță ”măsuri extraordinare”, solicitând într-o primă fază marilor consumatori industriali să-și reducă voluntar consumul de energie electrică între orele 17.00 și 23.00.

Anunțuri și măsuri extraordinare. Pentru prima dată în 44 de ani, centralA nucleară Paksi va fi închisă complet din cauza nivelului record scăzut al apei din Dunăre. Criza energetică vine de luni. Vor fi necesare măsuri coordonate și restricții pentru a evita consecințele grave. Contăm pe toată lumea!”, a transmis premierul maghiar într-o postare pe contul său de Facebook.

Guvernul ungar le va cere marilor consumatori de energie electrică, inclusiv producătorilor de baterii şi celor din industria auto, să-şi reducă în mod voluntar consumul de electricitate între orele 17:00 şi 22:00 în zilele caniculare, pentru a susţine astfel sistemul energetic naţional afectat de închiderea temporară a centralei nucleare de la Paks în urma scăderii record a nivelului apelor Dunării, a anunţat joi premierul Peter Magyar, potrivit Reuters.

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El anunţase mai devreme că centrala atomoelectrică Paks îşi va opri activitatea începând chiar de joi sau cel târziu de vineri şi asigurase că reţeaua electrică a Ungariei poate susţine importuri care să compenseze producţia de energie pierdută prin suspendarea activităţii centralei nucleare.

Totuşi, a explicat ulterior Peter Magyar, începând de luni situaţia ar putea deveni "critică", odată cu un val de căldură care ar urma să crească cu aproximativ 20% cererea de electricitate la orele de vârf.

În aceste condiţii, guvernul de la Budapesta îndeamnă de asemenea cetăţenii, nu doar marii consumatori industriali, să-şi diminueze consumul de electricitate.

Centrala de la Paks, care dispune de patru reactoare ruseşti, cu o capacitate totală de 2 gigawaţi, şi-a redus producţia de energie deja din cursul zilei de luni la mai puţin de 50% din capacitate.

Pe fondul secetei, apele Dunării au scăzut la niveluri record săptămâna aceasta, perturbând de asemenea transporturile şi croazierele fluviale.

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Sursa: StirilePROTV Agerpres

Etichete: criza energetica, Ungaria, restrictii,

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