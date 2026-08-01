Seceta a redus la mai puțin de jumătate debitul normal al Dunării, iar primul reactor de la Cernavodă a fost scos din funcțiune. Dacă va fi oprit și al doilea, România va pierde 20 la sută din producția de electricitate și va trebui să importe peste 2.500 MW.

Guvernul a cerut ajutor de urgență Ucrainei, care ar putea furniza energie produsă de una dintre centralele sale nucleare.

Ilie Bolojan: ”Am declarat stare de alertă la nivel național pe perioada lunii august ca efect al scăderii producției de energie electrică din cauza secetei și a debitelor scăzute atât pe râuri, dar mai ales pe Dunăre”.

Anunțul vine în contextul în care Unitatea 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă a fost închisă și există riscul ca și Reactorul 2 să fie deconectat de la Sistemul Energetic Național. Așadar, s-ar putea pierde în jur de 20 la sută din producția de energie electrică a țării.

Corespondent ProTV: ”În perioada următoare, centralele hidroelectrice vor funcționa la capacitate maximă pe cât este posibil în condițiile date, astfel încât producția lor să fie în principal pe perioada serii, atunci cand avem cel mai deficit de energie. Ilie Bolojan a făcut totodată și apel la un program de economisire a energiei voluntar. S-a referit în principiu la acele companii, dar și instituțiile de stat care pot să-și modifice programul, să-și decaleze programul astfel încât să evite consumul prea mare de energie în orele de seară, atunci când este vârful de consum la noi. De asemenea, autoritățile ne îndeamnă și pe noi, pe consumatorii casnici, pe cât posibil să ne reducem în acele ore de vârf consumul de energie electrică. Iar în perioada următoare știm că autoritățile vor purta discuții și cu marii consumatori industriali astfel încât și aceștia să-și ajusteze programul pentru a-și reduce consumul de energie electrică”.

România nu are și nici nu a investit în unități de stocare, ca bulgarii

Pentru a acoperi deficitul de energie, autoritățile caută soluții.

Ilie Bolojan: ”Am discutat cu Ucraina pentru a ne susține în perioada următoare cu producția dintr-una din centralele nucleare din Ucraina - Transelectrica și Nuclearelectrica vor discuta pentru ajutor de urgență în orele de seară. ANRE și Transelectrica vor autoriza toate capacitățile finalizate și sunt în faza de obținere a autorizațiilor - e vorba de fotovoltaice, stocare, eolian - peste 400 MW, din care o treime pe capacități de stocare”.

Situația este îngrijorătoare. România nici nu beneficiază, nici nu a investit în ultimii ani în prea multe capacități de stocare, așa cum au făcut vecinii noștri bulgari.