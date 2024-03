România a importat armament modern, dar nu produce muniție. Fabrica de Pulberi Făgăraș, oprită de 15 ani

Vă prezentăm, în exclusivitate, secții de producție cu regim special, dar vorbim și despre ceea ce nu fac autoritățile noastre pentru tehnica militară modernă cumpărată, prin diverse programe, duminică, la „România, te iubesc!"

Șefii din statele Uniunii dau semnale că trebuie revenit la o economie de război, una în care inamicul a fost identificat și înzestrarea armatelor trebuie să fie o prioritate, pentru ostilități de durată.

Emmanuel Macron: „Franţa are nevoie de o industrie de apărare, o industrie în modul economie de război".

Să aibă stocuri proprii a devenit o provocare pentru toate industriile de armament din Europa.

Lucian Cupu, lider de sindicat: „Este o cursă de înarmare în lume. Ipotetic și mâine, dacă războiul din Ucraina s-ar închide, depozitele în lume sunt goale. Deci mâine dacă s-ar opri războiul, depozitele sunt goale și vor trebui umplute."

Aurel Cazacu, fost director ROMARM: „În acest moment, România stă foarte prost la capitolul dotare muniție, de la cartușele mici, la obuzele foarte mari.”

Ca să producem muniție, trebuie să avem pulbere și explozivi.

Lider de sindicat din industria de apărare, fabrică de pulberi: „Nu avem de 15 ani. Ne lăudăm de cinci ani că facem fabrica de pulberi. Nu s a întâmplat nimic.”

Rareș Năstase, corespondent PROTV: „Avem fabrică de pulberi, la Făgăraș, cu o vechime de 100 de ani. Vorbim de un obiectiv strategic. Breșe de securitate, vedem mașini care intră și ies.”

Sunt mașinile de gunoi ale firmei de salubritate deținută de Consiliul Local, care aduc deșeuri municipale, de la orașul Făgăraș și de la câteva sate din zonă.

Andrei Corlan, comisar general la Garda Naţională de Mediu: „Fiind în apropierea unui depozit de dinamită, zona prezintă multe sensibilităţi”.

Duminică, la „ROMÂNIA, TE IUBESC!” veți vedea cum armata română se dotează cu tehnică modernă, pentru trupele terestre sau pentru aviație, fără ca industria de apărare de stat de la noi să producă și muniția aferentă. În cazul unui conflict armat, ne vom așeza la coada de comenzi de la producători din alte țări, în speranța că până apar stocuri noi, nu se epuizează cele existente.

General-locotenent „Teodor Incicaș, șeful Direcției Generale pentru Armamente din Ministerul Apărării: „Cerem industriei de apărare introducerea în fabricare a muniției de calibru 30, pentru Piranha 5. Cea importantă, decisivă pe terenul de luptă, nu se fabrică în România.”

Aurel Cazacu, fost director ROMARM: „Am nevoie de proiectilele de 30, de 35, am nevoie de 80, 105, 120. Am cumpărat tancuri, de exemplu, de la americani. Degeaba am tancul dacă n-am proiectilul de 120 să trag. Da? Și noi nu le facem pe asta? Păi nu le facem”

În industria de apărare din România, front de lucru e preponderent în sectorul privat. Echipa „ROMÂNIA TE IUBESC!” a obținut aprobarea de a filma în secții de producție cu regim special, în care nu s-a mai filmat anterior. Sunt imagini în exclusivitate, de la fabricarea de transportoare, echipamente și subansamble pentru armata română, dar și pentru armatele altor țări care plătesc să își doteze forțele.

Rareș Năstase, corespondent PROTV: „Aşa arată aproape finalizată carcasa, gata de a fi dusă la vopsit. La București i se pune trenul de rulare”.

Marius Georgescu, director de program UMB: „Tot timpul s-a aruncat o anatemă asupra uzinelor Romarm, dar se fac și lucruri.”

Rareș Năstase, corespondent PROTV: „Aici, conform parteneriatului, s-au amenajat două hale noi, pe locul moștenit din anii 90, iar pe lângă cele 227 de transportoare, vor mai fi fabricate alte 150”.

Pe larg, despre radiografia industriei românești de apărare, de la stat și privat, duminică, de la ora 18 00.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 09-03-2024 19:32