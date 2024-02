Este stare de dezastru în Texas. O fabrică de arme nucleare, închisă. Zeci de localități, devastate | VIDEO

Un număr necunoscut de case și alte structuri din comitatul Hutchinson au fost deteriorate sau distruse, au declarat oficialii locali pentru situații de urgență. Principala facilitate care assemblează și demontează arsenalul nuclear al Americii și-a oprit operațiunile marți seara, scrie ABC News.

„Am evacuat personalul nostru, personalul neesențial de pe site, doar din precauție”, a declarat Laef Pendergraft, purtător de cuvânt al Biroului de Producție al Administrației Naționale pentru Securitate Nucleară la Pantex, în timpul unei conferințe de presă. „Dar avem o brigadă de pompieri bine echipată, care s-a antrenat pentru aceste scenarii, care este în locație, urmărește și este pregătită să intervină în cazul în care apare vreo urgență reală pe site-ul fabricii”.

În dimineața zilei de miercuri, Pantex a postat pe X, cunoscut anterior ca Twitter, că fabrica „este deschisă pentru operațiunile normale de schimb de zi” și că tot personalul trebuie să se prezinte la serviciu conform programului.

BREAKING: ???? The Texas wildfires outside of Amarillo have forced the Pantex nuclear weapons facility to pause operations.

