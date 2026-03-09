„Romania, prin Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă din MAI a solicitat activarea Mecanismului european RescEU. (...) Două zboruri de evacuare a cetăţenilor români pe ruta Muscat (Oman)-Bucureşti au aterizat la Bucureşti la data de 9 martie 2026. Costurile zborurilor RescEU sunt acoperite integral de Uniunea Europeana”, precizează MAE.

Cele două zboruri, operate de compania aeriană poloneză LOT, desemnată să asigure capacitatea de zbor a programului RescEU, au avut la bord 273 cetăţeni români afectaţi de criza de securitate din Orientul Mijlociu.

„Este vorba despre cetăţeni români aflaţi în atenţia Consulatului General al României în Dubai şi a Ambasadei României de la Abu Dhabi, aparţinând categoriilor prioritare pentru evacuare (copii, cazuri medicale şi femei gravide. La bordul celor două zboruri s-au aflat şi 83 cetăţeni eligibili din statele membre UE şi statele terţe participante la mecanismul RescEU”, subliniază MAE.

Autoritățile române au coordonat transportul spre Oman

Transportul pe cale rutieră până la Muscat a fost asigurat de MAE pentru persoanele evacuate, iar acestea au fost în grija Consulatului României la Dubai şi a Ambasadei României la Abu Dhabi, autocarele fiind însoţite de o echipă consulară mobilă pe întregul traseu. Transportul rutier va fi decontat de Comisia Europeană în cuantum de 75%.

„De asemenea, Ambasada României la Muscat a asigurat preluarea şi coordonarea cetăţenilor români până la îmbarcarea acestora în aeronave, împreună şi cu echipa Consulară Mobilă a Unitaţii de Reacţie Rapidă a Celulei de Criză a MAE. Ambasada României la Abu Dhabi şi Delegaţia UE la Riad acreditată şi pentru Oman au întreprins toate demersurile necesare pe lângă autorităţile emirateze pentru trecerea la punctul de trecere a frontierei dinspre EAU către Oman”, potrivit MAE.

RescEU este o rezervă strategică de capacităţi şi stocuri europene de răspuns în caz de dezastre, finanţată integral de UE. Aceasta cuprinde o flotă de avioane şi elicoptere de stingere a incendiilor, un avion medical de evacuare şi rezerve de materiale esenţiale, cum ar fi spitale de campanie, mijloace de transport, energie şi articole de adăpostire, materiale medicale esenţiale şi echipamente necesare pentru a răspunde în caz de urgenţe de natură chimică, biologică, radiologică şi nucleară (CBRN).

RescEU oferă sprijin rapid statelor UE

În caz de dezastru, UE este pregătită să răspundă. Toate ţările pot conta pe un sprijin rapid şi coordonat. Ţara afectată activează mecanismul de protecţie civilă al UE. UE analizează situaţia şi coordonează resursele necesare.

Rezervele rescEU sunt găzduite în locaţii strategice din 22 de state membre ale Uniunii Europene şi state participante, iar capacităţile sunt finanţate integral de Uniunea Europeană, care acoperă costurile de achiziţie, operare şi întreţinere.

Resursele provenind din rezerva rescEU a UE şi ofertele din partea statelor membre sunt identificate şi mobilizate urgent. De la avioane de stingere a incendiilor şi materiale medicale la echipamente energetice şi echipe de experţi, ajutorul ajunge acolo unde este cel mai mult nevoie de el.

Aceasta este solidaritatea europeană în acţiune: garantarea solidarităţii, rapidităţii şi sprijinului atunci când este nevoie.