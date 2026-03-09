Mediul de afaceri avertizează că războiul din Orientul Mijlociu ar putea provoca o creştere puternică a costurilor energetice, transmite Reuters, preluat de News.ro.

Accizele reprezintă o parte importantă din preţul final al combustibililor în Italia şi sunt aplicate pe litru, nu ca procent din preţul total, aşa cum se întâmplă în cazul TVA.

Meloni a declarat că guvernul analizează activarea aşa-numitelor „accize mobile”, un mecanism care permite statului să utilizeze veniturile suplimentare din TVA, generate de scumpirea combustibililor, pentru a reduce accizele la benzină şi motorină.

„Activarea acestui mecanism este analizată de câteva zile de ministerul economiei”, a spus premierul într-un mesaj video publicat sâmbătă seară.

Se avertizează asupra creşterii costurilor energetice

Organizaţia patronală CGIA Mestre, care reprezintă artizanii şi întreprinderile mici şi foarte mici, estimează că majorarea facturilor la energie legată de conflict ar putea costa companiile italiene aproape 10 miliarde de euro.

Grupul de protecţie a consumatorilor Unione Nazionale Consumatori a cerut reducerea imediată cu 10% a accizelor la combustibili.

De asemenea, organizaţia transportatorilor mici Ruote Libere a avertizat că o creştere de 37% a preţului pe litru ar putea adăuga peste 11.000 de euro pe an la costurile de operare ale fiecărui camion.

Grupul fermierilor Confederazione Italiana Agricoltori a atras atenţia că scumpirile nejustificate ale combustibililor, în condiţiile în care motorina agricolă s-a scumpit deja cu 30–35%, riscă să îi împingă pe fermieri să lucreze în pierdere dacă nu primesc sprijin din partea guvernului italian şi a Uniunii Europene.