Prinși de polițiști, cei doi și-au recunoscut faptele și urmează să ajungă la închisoare.

Potrivit procurorilor Sectorului 5, în iulie anul trecut, cei doi suspecți care formau un cuplu trăiau în Italia. Acolo au primit în locuința lor o tânără din Indonezia care să-i ajute la curățenie și să o supravegheze pe fiica lor minoră.

Când au aflat că femeia e gravidă cu gemeni, au încercat să o convingă să le dea lor copiii. Mai mult, după ce aceasta a născut, au încercat să declare fictiv că ei ar fi părinții biologici.

Autoritățile din Italia au aflat și demarat o anchetă, plasându-o pe mamă într-un centru de asistență. Însă cei doi suspecți au continuat să o manipuleze, spun procurorii, au izolat-o de apropiați, au inventat personaje fictive și situații de pericol, astfel încât au determinat-o pe proaspăta mămică să fugă din centrul respectiv, să treacă fraudulos frontiera în România și să locuiască împreună cu ei la diferite adrese din țară.

Cei doi și-au recunoscut fapta și merg la închisoare

Pe 2 iulie anul acesta, suspecta principala a păcălit-o pe victimă să creadă că reprezentanți ai Vaticanului vin să-i salveze copiii și să o ducă apoi și pe ea la Roma. Femeia din Indonezia a pus gemenii într-un cărucior, iar complicele suspectei i-a preluat chiar din fața casei în care locuia.

Coșmarul nu s-a oprit aici, i-au spus apoi mamei că cei doi copii ar fi murit în timp ce ei erau de fapt ținuți captivi într-o mașină și folosiți la cerșetorie.

Polițiștii din București i-au prins după 24 de zile, iar bebelușii acum în vârstă de 8 luni au fost înapoiați mamei lor. Cei doi suspecți au recunoscut și au fost trimiși la închisoare, femeia care a plănuit totul pentru 4 ani și 4 luni, iar bărbatul ei pentru 3 ani și 4 luni.