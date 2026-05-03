Cinci borcane „manipulate” cu acelaşi tip de mâncare pentru bebeluşi produsă de marca germană HiPP au fost recuperate în siguranţă luna trecută în Austria, Republica Cehă şi Slovacia înainte de a putea fi consumate, a declarat poliţia germană la momentul respectiv. Un al şaselea borcan despre care se crede că se afla în Austria nu a fost încă găsit.

„Astăzi am reuşit să arestăm un suspect, un bărbat de 39 de ani”, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei din landul estic Burgenland, unde a fost găsit un borcan otrăvit, refuzând să ofere detalii suplimentare deoarece acestea ar putea compromite ancheta.

Posibilă tentativă de șantaj

Sâmbătă, Kronen Zeitung a relatat că bărbatul fusese arestat în landul Salzburg, situat la graniţa cu Germania.

Deşi HiPP nu a oferit detalii cu privire la natura şantajului, ziarul austriac Die Presse a scris, la scurt timp după ce cazul a ieşit la iveală, că în luna martie a fost trimis un e-mail către HiPP prin care se cereau 2 milioane de euro în termen de şase zile, dar compania nu l-a observat decât la două săptămâni după expirarea termenului.

HiPP a declarat la scurt timp după aceea că e-mailul a fost trimis la o adresă de grup care nu este verificată des.