Până în prezent, există o singură confirmare, însă poliția verifică dacă nu mai sunt astfel de piureuri în circulație. Ancheta s-a extins în Cehia, Germania și Slovacia. Responsabilii de la noi spun că, în acest moment, nu există motive de îngrijorare, pentru loturile vândute în România.

Cazul a ieșit la iveală in Germania. Nemții au fost avertizați că în Austria ar putea exista borcane cu piureuri contaminate. Austriecii au fost puși în gardă și au lansat la rândul lor un apel către populație. La scurt timp, un client s-a prezentat la poliție cu un borcan cumpărat recent care i s-a părut suspect. Analizele au confirmat că produsul conținea, într-adevăr, otravă pentru șobolani.

Helmut Marban, purtătorul de cuvânt al poliției din Burgenland: Indiciile actuale sugerează că este probabil ca cel puțin încă un borcan să fie încă în circulație. De aceea, facem din nou apel la public: verificați dacă ați cumpărat recent un produs suspect. Dacă găsiți un borcan cu acest marcaj, o etichetă albă cu un cerc roșu pe partea de jos, contactați imediat poliția.

Nu au fost înregistrate victime

Între timp, HiPP a decis retragerea preventivă a produselor vândute prin intermediul unui lanț de magazine din Austria. Măsuri similare au fost luate în Slovacia și Cehia, acolo unde procurorii au confirmat că au fost găsite și confiscate borcane suspecte. Din fericire, nu au fost raportate cazuri de consum însă riscurile sunt serioase deoarece substanța descoperită le poate provoca mari probleme de sănătate sugarilor.

Helmut Burtscher, chimist de mediu: Efectele pot apărea după mai multe ore sau chiar o zi, sub forma unor hemoragii interne. Substanța activă este foarte toxică, dar în astfel de momeli este diluată. Totuși, este esențial ca la primele simptome, cum ar fi sângerări ale gingiilor, să se consulte imediat un medic.

Corespondent ȘtirileProTV: Atât Autoritatea Sanitar Veterinară, cât și Institutul Național pentru sănătate Publică spun că în România nu există motive de îngrijorare. Autoritățile anunță că monitorizează situația, iar dacă vor apărea modificări, vor emite imediat alerte către populație. I-am contactat și pe reprezentanții companiei HiPP care ne-au transmis că, "Produsele și canalele de distribuție din alte țări europene nu sunt afectate. Nici România nu a fost afectată. Acest incident nu este legat de calitatea produselor și nici de procesul de fabricație.

Autoritățile din țările implicate tratează totul ca un posibil act intenționat, inclusiv o tentativă de șantaj, dar iau în calcul și varianta unei farse. Ancheta este în desfășurare, iar până acum nu a fost identificat niciun suspect.