O mamă și copilul ei, răpiți pe stradă, în Cluj. Patru oameni i-au băgat în mașină și au demarat în trombă. Ce a urmat

O tânără de 24 de ani din Cluj şi copilul ei de un an ar fi fost răpiţi de pe stradă, de fostul iubit al femeii, ajutat de 3 complici. Victimele ar fi fost urcate cu forţa într-o mașină.

Alertați de strigăte, trecătorii au sunat la 112. Atenție urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional.

Totul s-a petrecut pe o stradă mai retrasă, după lăsarea întunericului. În imaginile surprinse de un martor dintr-un bloc din apropiere, se vede cum o mașină în care se află patru persoane oprește lângă o parcare. Acolo se afla și tânăra împreună cu copilul ei. Imediat, fostul partener al femeii iese din autoturism și îi bagă pe cei doi cu forța în mașină.

Oamenii care se aflau în zonă au fost alertați de strigătele de ajutor ale femeii și au încercat să intervină și să oprească mașina, însă maşina a demarat. Martorii au sunat imediat la 112, iar polițiștii i-au oprit pe un drum județean, la aproape 10 kilometri distanță de locul răpirii. În mașină se aflau victimele, individul de 27 de ani împreună cu mama lui în vârstă de 50 de ani și alți doi complici, un bărbat și o femeie.

Bărbatul și mama acestuia au fost reținuți pentru 24 de ore și urmează să fie prezentați în fața instanței cu propunere de arestare preventivă. Față de fostul partener, tânără mamă a obținut un ordin de protecție provizoriu.

