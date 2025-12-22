Răpire în masă în Nigeria: Toți cei 230 de elevi capturați în noiembrie au fost salvați după o operațiune militară

22-12-2025
nigeria

Cei 130 de elevi nigerieni răpiţi în noiembrie dintr-o şcoală catolică în Nigeria au fost eliberaţi, a declarat, duminică, purtătorul de cuvânt al preşedintelui Bola Tinubu, după una dintre cele mai mari răpiri în masă din ultimii ani, scrie Reuters. 

Vlad Dobrea

„Cei 130 de elevi răpiţi de terorişti... au fost eliberaţi. Se aşteaptă ca aceştia să ajungă luni la Minna şi să se reunească cu părinţii lor pentru sărbătorile de Crăciun”, a declarat Bayo Onanuga într-o postare pe X.

„Eliberarea elevilor a avut loc în urma unei operaţiuni conduse de serviciile militare de informaţii.”

Elevii fac parte din grupul de peste 300 de elevi şi 12 membri ai personalului răpiţi de oameni înarmaţi de la internatul catolic St Mary's din satul Papiri, în zorii zilei de 21 noiembrie.

Cincizeci dintre copii au reuşit să scape la momentul respectiv, a declarat anterior Asociaţia Creştină din Nigeria, în timp ce guvernul nigerian a anunţat pe 8 decembrie că a reuşit să salveze 100 dintre cei răpiţi.

Onanuga a declarat că numărul total al elevilor eliberaţi este acum de 230.

Răpirea a provocat indignare din cauza agravării insecurităţii în nordul Nigeriei, unde bandele armate vizează frecvent şcolile pentru a obţine răscumpărare.

Răpirile din şcoli au crescut după ce militanţii Boko Haram au răpit 276 de fete din Chibok în 2014.

