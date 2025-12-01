Risc însemnat de avalanşe în Munţii Bucegi, Făgăraş şi Parâng-Şureanu. Avertismentul salvamontiştilor

O avalanşă de placă s-a declanşat în Munţii Bucegi
Salvamontiştii avertizează că în Munţii Bucegi, Făgăraş şi Parâng-Şureanu este risc însemnat de avalanşe, în condiţiile în care în ultimele zile a nins mult la peste 1.800 de metri altitudine.

 

Potrivit salvatorilor montani, în partea superioară a masivelor se întâlneşte un strat de zăpadă cu rezistenţă scăzută şi parţial umezit, cu grosimi între 20 de centimetri şi aproape jumătate de metru, constituit pe creste din depuneri succesive în perioada precedentă şi care este depus peste un strat mai gros şi întărit.

„Pe anumite pante sau văi se întâlnesc depozite mai consistente. Există riscul declanşării de avalanşe de dimensiuni medii şi izolat chiar mari, care să angreneze stratul superior instabil”, avertizează salvamontiştii.

Aceştia precizează că unele „curgeri” pot să apară la nivelul de altitudine 1800-2000 de metri, pe fondul temperaturilor diurne apropiate de 0 grade.

„Riscul va fi amplificat la orice tip de supraîncărcare a stratului cu turişti sau schiri şi va fi însemnat, de nivel 3”, mai avertizează salvatorii montani.

Aceştia mai anunţă că la altitudini sub 1.800 de metri stratul de zăpadă este de mici dimensiuni şi este prezent, în special de la 1.700 de metri.

Potrivit aceleiaşi surse, se vor semnala precipitaţii mixte slabe şi temporar ninsori.

