Un alpinist a murit și alți doi sunt dați dispăruți după o avalanșă în Slovenia. Cei trei au ignorat avertismentele meteo

06-10-2025 | 09:34
avalansa
Shutterstock

Un alpinist croat a murit, iar alţi doi au fost daţi dispăruţi după ce au fost surprinşi de o avalanşă, duminică, în nord-vestul Sloveniei, a anunţat poliţia, transmite AFP, preluat de Agerpres.

Sabrina Saghin

„Echipele de salvare au recuperat un cadavru (...) dar operaţiunea de căutare a trebuit să fie suspendată din cauza condiţiilor meteorologice dificile şi a riscului de avalanşe", a declarat pentru AFP purtătorul de cuvânt al poliţiei, Bostjan Repinc, adăugând că operaţiunile vor fi reluate luni.

Cei trei alpinişti făceau parte dintr-un grup de şapte persoane, toate croate, cazate într-un refugiu montan de lângă Muntele Tosc.

Ei au decis să înceapă coborârea duminică dimineaţă, în pofida deteriorării condiţiilor meteorologice.

Operaţiunea de salvare, în care au fost implicate peste şaizeci de persoane, a fost lansată la scurt timp după producerea avalanşei, însă condiţiile meteorologice - ploaie, zăpadă şi vânt - nu au permis utilizarea elicopterelor până după-amiaza, când a fost recuperat primul cadavru, potrivit poliţiei. 

Sursa: Agerpres

