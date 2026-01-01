Revelionul a adus petreceri spectaculoase în toată țara. Oamenii au dansat și au sărbătorit până dimineața în cluburi

În cluburi, restaurante sau... acasă, petrecerile din noaptea de Revelion au ținut până dimineață. Oamenii s-au îmbrăcat elegant și au dansat fără oprire. În unele localuri, rezervările s-au făcut încă de la începutul anului trecut.

Muzica nu s-a oprit în Cluj, iar frapierele au fost mereu pline.

Bărbat: „Suntem o gașcă super mișto. Avem parte de cea mai frumoasă petrecere.”

Rezervările pentru petrecerile din club s-au făcut cu multe luni înainte, cum s-a întâmplat în Iași.

Băiat: „Atmosfera e incendiară. Să fie un an bun, mai multă prosperitate, mai multă înțelepciune și mai multă distracție.”

Într-un restaurant cochet din Brașov, petrecerea a început devreme. Invitații au venit îmbrăcați elegant și au intrat repede în atmosferă. În ritm de dans, toată lumea și-a pus dorințe pentru anul care tocmai a început.

Într-un club din centrul orașului, petrecăreții n-au stat o clipă. Muzica i-a ținut în mișcare toată noaptea.

În Craiova, peste 1.000 de persoane au trecut în noul an într-un restaurant din oraș.

Fată: „Pășim în 2026 cu dreptul.”

Moroșenii au umplut o sală de evenimente din Maramureșul istoric, să fie împreună de Revelion. Peste 1.200 de persoane s-au prins în hore.

Într-un restaurant din Bacău, Revelionul a fost și petrecere de botez.

Iar în Băile Felix, turiștii au întâmpinat noul an cu o petrecere cu spumă, direct în bazinele termale.

Schimbăm registrul și ne oprim la Revelionul în sufragerie. Cei care nu au ieșit în oraș, au petrecut acasă cu prietenii și familia.

Așa cum s-a întâmplat și la Galați.

Adrian: „Petrecem foarte bine. Suntem aici cu prieteni, cu rude, într-o atmosferă caldă."

Loredana și Alex au trecut în noul an, tot acasă, împreună cu prietenii.

Loredana și Alex: „Am ales, produse românești, niște jumeri, niște cârnați, niște brânzeturi. Am pus peștele la cuptor.”

Și un grup de tineri din Iași a rămas acasă de Revelion.

Au petrecut pe muzică populară, iar la miezul nopții fetele au mâncat 12 boabe de struguri sub masă, ca să aibă noroc tot anul.

Reporteri: Ana Tudoran, Alexandra Clej, Kristian Kosa, Roxana Vlădășel, Elena Bejinaru, Marius Grama, Călin Ardelean, Emanuela Băluș

