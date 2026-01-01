VIDEO. Momentul tragediei de Revelion din Elveția. Martorii au filmat cum a pornit incendiul în care au murit 40 de oameni

01-01-2026 | 16:55
Incendiu Elvetia
Profimedia

Au apărut imagini din primele momente ale izbucnirii incendiului care a devastat un bar dintr-o stațiune de schi din Elveția în timpul unei petreceri de Revelion, provocând moartea a zeci de persoane.

O filmare din subsolul aglomerat al barului „Le Constellation” din Crans-Montana, arată cum flăcările se răspândesc rapid de-a lungul tavanului de deasupra barului, în timp ce muzica continuă să cânte, relatează The Telegraph.

Deși cauza incendiului este încă neclară, poliția consideră că a fost un accident. Potrivit oficialilor, cel puțin 100 de persoane au fost rănite, majoritatea fiind în stare gravă.

Două tinere franţuzoaice, care au spus că se aflau în barul Le Constellation, au declarat pentru postul francez BFMTV că o sticlă de șampanie cu "lumânări aniversare" a fost ţinută prea aproape de tavanul din lemn, care a luat foc. Incendiul s-a extins în câteva secunde, au declarat cele două femei, identificate de post drept Emma şi Albane. Panica s-a instalat în bar, au mai spus ele.

Protest Iran
Proteste violente în Iran, față de scumpiri. Trei persoane au murit în ciocnirile cu forțele de ordine

Mulțimea s-a grăbit apoi să iasă pe o scară îngustă, încercând să spargă ferestrele pentru a scăpa, în timp ce incendiul începea să se extindă către parter.

O filmare ulterioară arată oameni țipând și strigând în timp ce localul este cuprins de flăcări.

Potrivit martorilor, barul era plin cu aproximativ 200 de persoane, majoritatea cu vârste cuprinse între 15 și 20 de ani. Părinți panicați au fost văzuți alergând spre bar pentru a verifica dacă copiii lor se aflau în interior.

Victimele nu au fost încă identificate din cauza arsurilor severe, au declarat oficialii. Se așteaptă ca printre morți să se afle și turiști străini.

Sursa: The Telegraph

Dată publicare: 01-01-2026 16:34

