Percheziții DIICOT în Arad într-un dosar privind traficul cu deșeuri toxice coordonat de autoritățile din Franța

22-11-2025 | 08:13
descinderi

Polițiști și procurori DIICOT au descins la nouă adrese din județul Arad, într-un dosar ce vizează traficul cu deșeuri toxice. Ancheta este coordonată de autoritățile din Franța.

Adrian Crăciunoiu

Mai mulți conaționali sunt acuzați că ar fi colectat și depozitat, pe teritoriul Franței, cantități mari de deșeuri. Ar fi dezmembrat aparate vechi, pentru a valorifica argintul și cuprul din unele componente.

Anchetatorii francezi spun că deșeurile ar conține și substanțe periculoase, precum plumb sau mercur.

Suspecții sunt cercetați și pentru spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune.

La percheziții au fost găsiți 37.000 de euro, care ar proveni din activitățile ilegale.

În Franța, alte 12 persoane implicate au fost identificate, dintre care 9 sunt reținute. La percheziții, oamenii legii au găsit aproximativ 800 de metri cubi de deșeuri.

