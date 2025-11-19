Operațiunea Z - Poliţia şi DIICOT fac peste 200 de percheziţii în toată țara. Opt mașini de lux, confiscate la Iași | VIDEO

Poliţia Română şi DIICOT fac, miercuri, 216 percheziţii în întreaga ţară, în cadrul operaţiunii „Ziua Z”, fiind vizate grupări de criminalitate organizată. 250 de persoane sunt căutate pentru a fi duse la audieri.

„Astăzi, 19 noiembrie, în cadrul unei ample operaţiuni, Poliţia Română şi procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, cu sprijinul Poliţiei de Frontieră şi Jandarmeriei Române, efectuează peste 50 de acţiuni operative, pentru destructurarea unor grupuri infracţionale organizate, specializate în săvârşirea infracţiunilor de trafic de persoane şi de minori, pornografie infantilă, trafic de droguri şi criminalitate informatică”, anunţă, miercuri, IGPR şi DIICOT.

În întreaga ţară sunt făcute 216 percheziţii şi urmează a fi puse în aplicare 250 de mandate de aducere.

„Această iniţiativă începută în anul 2018, sub denumirea generică Ziua Z, continuă angajamentul ferm al instituţiei noastre în prevenirea şi combaterea formelor grave de criminalitate”, au transmis cele douăm instituţii citate.

Persoane reținute în Iași

În cadrul operațiunii „Ziua Z”, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iași au reținut 19 inculpați și au dispus control judiciar pentru alte două persoane, într-un dosar ce vizează constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism și spălare de bani.

Ancheta a stabilit că o grupare formată din peste 30 de cetățeni români, membri ai patru familii, a acționat în Italia, unde a exploatat sexual, „la stradă”, mai multe victime. Structura piramidală a rețelei avea trei niveluri: lideri, executanți și intermediari.

Liderii, membri „în vârstă” ai familiilor implicate, coordonau activitatea infracțională, gestionau banii obținuți din exploatarea victimelor și îi investeau în imobile, autoturisme de lux, bijuterii și alte bunuri pentru a masca proveniența ilicită a fondurilor.

Tinere racolate prin „lover boy”

Nivelul de execuție, format din rude apropiate ale liderilor, se ocupa de racolarea tinerelor, în special prin metoda „lover boy”. Victimele erau controlate în zone de prostituție stradală din Roma, precum Via Palmiro Togliatti și Via Prenestina.

Intermediarii primeau sumele rezultate din exploatare și contribuu la disimularea lor. Prejudiciul estimat până în prezent se ridică la aproximativ 1,7 milioane de euro.

Investigațiile realizate sub coordonarea EUROJUST și EUROPOL au indicat că gruparea a recrutat, transportat, adăpostit și exploatat peste 30 de victime, unele dintre acestea fiind controlate de inculpați până la 18 noiembrie 2025.

Opt mașini de lux găsite la percheziții

Perchezițiile au dus la confiscarea a 8 autoturisme de lux, diverse sume de bani în mai multe valute, carduri bancare, 3 pistoale neletale deținute ilegal, peste 100 de cartușe, dispozitive de stocare și alte probe.

Cei 19 inculpați reținuți urmează să fie prezentați judecătorului de drepturi și libertăți de la Tribunalul Iași, cu propunere de arestare preventivă.

Operațiunile au avut sprijinul polițiștilor români și italieni, precum și al jandarmilor din Iași și Bacău. Ancheta a fost sprijinită de rețeaua @ON, finanțată de Comisia Europeană și coordonată de Direcția Italiană Antimafie.

