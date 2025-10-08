Restricţii de circulaţie joi şi duminică în zona Arenei Naţionale. Rute ocolitoare

Traficul rutier va fi restricţionat joi şi duminică în Capitală, în zona Arenei Naţionale, având în vedere desfăşurarea celor două meciuri de fotbal ce vor fi susţinute de echipa naţională.

Echipa naţională de fotbal a României întâlneşte R. Moldova într-un meci amical, pe 9 octombrie, de la ora 21:00, şi Austria, pe 12 octombrie, ora 21:45, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

*** Potrivit Brigăzii Rutiere, pentru meciul de joi, traficul rutier se va restricţiona progresiv, dacă situaţia o va impune, după cum urmează:

** pe Str. Maior Coravu:

* miercuri, începând cu ora 22:00, în perimetrul rondului de pe Str. Maior Coravu, în faţa intrării în Stadionul Arena Naţională, se va restricţiona parcarea autovehiculelor;

* joi, începând cu ora 16:00, până după încheierea meciului;

** pe Bd. Pierre de Coubertin, de la intersecţia cu Str. Vatra Luminoasă, până la intrarea în stadion, joi, începând cu ora 16:00, până după încheierea meciului;

** Str. Tony Bulandra: - joi, începând cu ora 16:00, până după încheierea meciului.

De asemenea, se va restricţiona accesul mijloacelor auto:

* în alveola din faţa intrării în curtea Stadionului Arena Naţională, dinspre Bd. Basarabia;

* pe Str. Vatra Luminoasă, tronsonul cuprins între Bd. Pierre de Coubertin şi Str. Tony Bulandra, începând de miercuri, ora 16:00, până în data de 9 octombrie, după încheierea meciului.

Ca rute ocolitoare se recomandă:

* Bd. Unirii - Str. Lucian Blaga - Calea Dudeşti - Bd. Camil Ressu - Bd. Nicolae Grigorescu - Bd. Theodor Pallady;

* Şos. Mihai Bravu - Şos. Iancului - Şos. Pantelimon;

* Şos. Ştefan cel Mare - Şos. Colentina - Şos. Fundeni;

* Şos. Morarilor - Str. Lucreţiu Pătrăşcanu - Str. Constantin Brâncuşi - Bd. Nicolae Grigorescu - Str. Liviu Rebreanu.

*** În data de 12 octombrie, începând cu ora 21:45, pe Stadionul Arena Naţională, se va disputa partida oficială de fotbal dintre echipele reprezentative ale României şi Austriei.

Pentru buna desfăşurare a evenimentului, traficul rutier se va restricţiona progresiv, dacă situaţia o va impune, după cum urmează:

** pe Str. Maior Coravu:

* în data de 11.10.2025, începând cu ora 22:00, în perimetrul rondului de pe Str. Maior Coravu, în faţa intrării în Stadionul Arena Naţională, se va restricţiona parcarea autovehiculelor;

* în data de 12.10.2025, începând cu ora 17;00, până după încheierea meciului;

* pe Bd. Pierre de Coubertin, de la intersecţia cu Str. Vatra Luminoasă, până la intrarea în stadion, în data de 12.10.2025, începând cu ora 17:00, până după încheierea meciului;

** Str. Tony Bulandra - în data de 12.10.2025, începând cu ora 17:00, până după încheierea meciului.

De asemenea, se va restricţiona accesul mijloacelor auto:

* în alveola din faţa intrării în curtea Stadionului Arena Naţională, dinspre Bd. Basarabia, în 11.10.2025, începând cu ora 07:00;

* pe Bd. Pierre de Coubertin, tronsonul cuprins între Str. Vatra Luminoasă şi intrarea în Complexul Sportiv Arena Naţională, începând cu data de 12.10.2025, ora 17:00, până după încheierea meciului.

Ca rute ocolitoare se recomandă:

* Bd. Unirii - Str. Lucian Blaga - Calea Dudeşti - Bd. Camil Ressu - Bd. Nicolae Grigorescu - Bd. Theodor Pallady;

* Şos. Mihai Bravu - Şos. Iancului - Şos. Pantelimon;

* Şos. Ştefan cel Mare - Şos. Colentina - Şos. Fundeni;

* Şos. Morarilor - Str. Lucreţiu Pătrăşcanu - Str. Constantin Brâncuşi - Bd. Nicolae Grigorescu - Str. Liviu Rebreanu.

