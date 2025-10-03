Sute de mii de lei, mașini de lux și 21 de proprietăți sechestrate într-o amplă anchetă DIICOT de trafic de persoane

03-10-2025
DIICOT a făcut noaptea trecută zeci de rețineri în ancheta care vizează o temută grupare de traficanți de persoane, acuzați că ar fi trimis zeci de prostituate în vestul și în nordul Europei, dar și în Emiratele Arabe Unite.

Ovidiu Oanță

Nu mai puțin de 22 de ordonanțe de reținere au emis noaptea trecută procurorii DIICOT în acest caz fără precedent pentru acuzații dintre cele mai grave de la constituire de grup infracțional organizat la traffic de persoane și proxenetism și nu în cele din urmă spălare de bani.

Printre cei reținuți numărându-se și un agent de poliție de la o secție din capitală care ar fi sprijinit această grupare cu diferite informații legate de identitatea unor persoane și de mașini. Dar și oferind contul său bancar prin care ajungeau în țară sumele fabuloase câștigate de liderii grupării.

Cam 3,5 milioane de euro ar fi câștigurile înregistrate de această grupare asociată clanului Butoane de la Giurgiu.

Relevant este de asemenea faptul că la percheziții anchetatorii au descoperit foarte multe bunuri de valoare de la bani cash, câteve sute de mii de lei, la 10 mașini de lux care au o valoare estimată de 650.000 de euro.

De asemenea, 21 de proprietăți au fost sechestrate tocmai pentru ca în idea în care se va ajunge la un proces și o decizie definitivă de condamnare a suspecților, toate acestea să fie confiscate. 

Sursa: Pro TV

03-10-2025

Angajaţii Spitalului de Copii ”Sfânta Maria” din Iaşi afirmă, într-o scrisoare deschisă adresată autorităţilor, că munca lor este ”anulată şi blamată” în urma unui ”eveniment nefericit”.

