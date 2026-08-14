Circulaţia vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, va fi interzisă pe următoarele tronsoane de drum:

1. Autostrada A2: sens Bucureşti (intersecţia A2 cu DNCB) – Fundulea – Lehliu – Feteşti – Cernavodă – Constanţa (intersecţia A2 cu A4), în zilele: 14 august (12:00 - 22:00) şi 15 august (06:00 - 22:00), iar pe sensul Constanţa – Bucureşti vor fi impuse restricţiile în perioada 14 august (16:00 - 22:00), 15 şi 16 august (06:00 - 22:00), 17 august (12:00 - 22:00), relatează News.ro.

2. DN 7: Piteşti (intersecţia DN 7 cu DN 7C) – Râmnicu Vâlcea – Veştem (intersecţia DN 7 cu DN 1) – ambele sensuri, conform programului: 14 august (18:00 - 22:00), 15 şi 16 august (06:00 - 22:00).

3. DN 22C: Murfatlar (intersecţia DN 22C cu DN 3) – Cernavodă (intersecţia DN 22C cu A2) – doar sensul Murfatlar - Cernavodă, la data de 16 august (06:00 - 22:00).

4. DN 39: Agigea (intersecţia DN 39 cu DN 39A) – Mangalia (limita municipiului), ambele sensuri, în zilele: 14 august (16:00 - 22:00), 15 şi 16 august (06:00 - 22:00).

”Măsura este instituită pentru fluidizarea traficului şi prevenirea evenimentelor rutiere, având în vedere intensificarea circulaţiei în perioada sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, când creşte numărul de turişti spre litoral şi staţiunile montane”, explică reprezentanţii Centrului Infotrafic.