În timp ce instituțiile încă discută cine ar trebui să fie responsabil de normele de aplicare, de la începutul anului au fost ucise, în România, 31 de femei.

Instituțiile nu și-au asumat elaborarea metodologiei

Într-o ședință ținută la Camera Deputaților s-au adunat la un loc reprezentanți ai mai multor instituții care, teoretic, și-ar putea asuma responsabilitatea pentru elaborarea metodologiei. Practic, nu a făcut-o nimeni.

Ciobanu Aura, reprezentant ANES: „Eu reprezint Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, dar nu vă pot răspunde, nu am mandat pentru a vă răspunde la această întrebare, o să transmit mai departe.”

Așadar, responsabilitatea a fost pasată de la o instituție la alta.

Corina Voicu, Asociație ADEPT: „Toată lumea care este acum la masă are niște atribuții și se poate iniția inclusiv din zona Parchetului General. Pentru a face instrumentul care va fi adoptat prin hotărâre de guvern este nevoie să facem un grup de lucru.”

Corespondent PROTV: „Este, practic, instrumentul prin care autoritățile ar trebui să stabilească dacă o femeie este în pericol să fie ucisă. Aceste riscuri, odată identificate, ar trebui să ajute autoritățile să poată interveni înainte ca situația să degenereze și, în consecință, să vorbim de o tragedie.”

Alina Gheorghiu, președinta comisiei „România fără violență domestică”: „Noi va trebui să luăm în discuție riscurile, să le așezăm într-o ordine în funcție de impactul lor, de numărul repetitiv în care apar, dar pe baza acelei analize a bazei de date pe care o s-o avem, putem să ajungem la niște răspunsuri.”

Mărturiile femeilor abuzate arată însă cât de repede este nevoie de soluții.

Abia luni, ministrul Justiției a semnat proiectul de ordin comun care vizează colectarea datelor despre cazurile de violență, parte din procesul de elaborare a metodologiei.