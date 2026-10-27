Un nou trend de pe TikTok, în atenția poliției. Ce sunt „ghost prank” și de ce oamenii legii le consideră „abuz emoțional”

Videoclipurile cu efectul care arată apariţia unei fantome în spatele copilulul pe ecran, în timp ce acesta este filmat poate duce la dezechilibre emoţionale, atrag atenţia oficialii Poliţiei, care le recomandă adulţilor că nu încurajeze acest gen de farse, scrie News.ro.

„Dacă cel care filmează râde, iar cel care plânge de groază este un copil, nu e o farsă, este abuz emoţional. Trendul „Ghost prank” de pe reţelele sociale în care un filtru cu o fantomă apare brusc în spatele copilului, pe ecran, nu produce amuzament, ci panică pură. La vârste mici, nu înţelege ce este un filtru, pentru copil pericolul este real, chiar lângă el. În spatele a câteva secunde de video rămân atacuri de panică, frica de întuneric şi o încredere distrusă în părinţi”, este mesajul oficialilor Poliţiei Române, în contextul apariţiei în mediul online a acestui tip de farse.