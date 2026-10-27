Un nou trend de pe TikTok, în atenția poliției. Ce sunt „ghost prank” și de ce oamenii legii le consideră „abuz emoțional”

Stiri Diverse
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Screenshot 27 10 2026 15812 wwwfacebookcom
Facebook/ Ministerul Afacerilor Interne

Poliția Română le atrage părinţilor atenţia asupra riscurilor pe care le are implicarea copiilor în glumele de tip „Ghost prank”, populare pe reţeaua de socializare TikTok.

autor
Ines Paris

Videoclipurile cu efectul care arată apariţia unei fantome în spatele copilulul pe ecran, în timp ce acesta este filmat poate duce la dezechilibre emoţionale, atrag atenţia oficialii Poliţiei, care le recomandă adulţilor că nu încurajeze acest gen de farse, scrie News.ro.

„Dacă cel care filmează râde, iar cel care plânge de groază este un copil, nu e o farsă, este abuz emoţional. Trendul „Ghost prank” de pe reţelele sociale în care un filtru cu o fantomă apare brusc în spatele copilului, pe ecran, nu produce amuzament, ci panică pură. La vârste mici, nu înţelege ce este un filtru, pentru copil pericolul este real, chiar lângă el. În spatele a câteva secunde de video rămân atacuri de panică, frica de întuneric şi o încredere distrusă în părinţi”, este mesajul oficialilor Poliţiei Române, în contextul apariţiei în mediul online a acestui tip de farse. 

Poliţiştii amintesc că datoria adulţilor este să îi protejeze pe copii de monştri, „nu să îi ducă în cameră pentru câteva vizualizări”. 

Poliţia solicită adulţilor să nu încurajeze şi „să nu transforme reacţiile de teamă ale copiilor în surse de divertisment pentru mediul online şi nu numai”.

„Nicio provocare virală nu ar trebui să fie mai importantă decât siguranţa şi echilibrul emoţional al unui copil”, adaugă reprezentanţii instituţiei.

„De Halloween, filtrul cu fantome de pe TikTok face victime reale: copiii speriați pentru câteva like-uri! Fantoma e FAKE. Frica e REALĂ! Nu-ți transforma copilul în victimă doar ca să devii tu viral! El are nevoie de protecția ta, nu de aplauzele internetului!”, a mai scris, pe pagina de Facebook, Ministerul Afacerilor Interne.

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Sursa: News.ro

Etichete: politia romana, farse, copii, halloween,

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