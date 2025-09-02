Reforma administrației, pusă pe „pauză” de birocrație: autoritățile nu ar fi trimis numărul corect de angajați

Premierul Ilie Bolojan a dispus, prin Ministerul Afacerilor Interne, ca prefecturile să verifice datele transmise până acum de primării și consilii județene referitoare la personalul din aparatele proprii.

Măsura are ca scop actualizarea situației până la finalul acestei săptămâni, mai spune oficialul.

Primarii și președinții de consilii județene care au transmis inițial date eronate au termen până joi, 4 septembrie 2025, să trimită cifrele corecte, potrivit premierului.

Premierul Ilie Bolojan a prezentat marți scenariile privind reforma administrației publice, partea de concedieri. Scenariul principal este unul care taie 40% din maximul de locuri care pot fi bugetate de autoritățile locale.

La scurt timp după declarațiile premierului o serie de autorități locale, printre care și primarul PSD al Craiovei, Olguța Vasilescu, a atras atenția că datele prezentate de Guvern nu sunt cele reale.

ȘtirileProTV.ro a prezentat topul celor mai afectate autorități locale, în cazul tăierii de 40% dar și al celor care vor putea angaja mai mult, pentru că sunt și acum mult sub pragul maximal.

Per total, tăierea cu 40% a numărului maxim de posturi care pot fi ocupate în administrația locală ar duce la concedierea a circa 2.000 de angajați.

