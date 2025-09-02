Primarul Craiovei, atac la calculele premierului: „Compararea Oradei cu Clujul sau Iașiul este desuetă”

"Am urmărit conferinţa de presă a domnului premier Ilie Bolojan şi mă bucur că a constatat şi domnia sa că datele prezentate în coaliţie nu erau cele reale, exact cum am spus şi noi. A mai căzut şi mitul că în administraţia publică locală sunt cei mai mulţi angajaţi dintre toate sectoarele bugetare. Se vorbea de peste 300.000, astăzi aflăm de la domnul Bolojan că, efectiv angajaţi, sunt doar 129.000. M-am bucurat să văd că a fost de acord că o primărie nu seamănă cu alta, că unele au şi angajaţi pentru spaţii verzi sau salubritate în interiorul aparatelor, faţă de altele care au concesionat serviciile sau au propriile societăţi, că şi în administraţia centrală trebuie făcute restructurări şi alte lucruri pe care le-am spus şi au fost însuşite. Asta înseamnă că nu am pierdut cinci ore degeaba", a scris edilul pe Facebook.

Pe de altă parte, Olguţa Vasilescu spune că i s-a părut "cel puţin neadecvată remarca despre calculul "corect" al personalului, pe care unii l-ar fi aplicat, în speţă Oradea şi Bihor, iar alţii nu, sau că jumătate din unităţile administrativ-teritoriale au "personal supradimensionat", iar Oradea şi Bihorul nu".

"Haideţi să luam exemple concrete, că aşa ne place să lucrăm! Oradea este în grupa de populaţie de peste 200.000 de locuitori, având 213.549 de cetăţeni. Dar, în aceeaşi grupă sunt şi Iaşiul (379.010), Cluj Napoca (325.353), Timişoara (296.869), Galaţi (294.905), Craiova (280.834). Toate aceste primării aveau DREPTUL LEGAL la un număr maxim de posturi de 720, după reducerea de 10 la sută de anul trecut. Niciunul dintre oraşe nu a mers pe schema maximă. Craiova, de exemplu, deşi are dreptul la 720 angajaţi, are efectiv angajaţi 490, iar în organigramă 655 de posturi. Pe maxim nu s-au dus nici celelalte oraşe din grupă. Dar nu poţi compara Clujul sau Iaşiul cu Oradea, ca să nu zic de cele ale PSD, la populaţie şi la complexitatea activităţilor şi serviciilor de interes public raportate la aceasta. Acum, pe reforma propusă, Timişoara sau Cluj pierd vreo 300 de posturi. Mult? Puţin? Asta nu mai contează acum. Dar, evident, ele nu au ce căuta în aceeaşi grupă cu Oradea, iar orice comparaţie referitoare la numărul de personal care ar trebui să fie similar este desuetă", a argumentat primarul Craiovei.

Olguţa Vasilescu a anunţat că vor fi formulate amendamente la acest pachet.

"Ca să conchid: vrem o administraţie mai suplă, vrem ca doar angajaţii capabili să rămână în administraţie (de asta am şi construit o lege la AMR care prevede evaluarea scrisă anuală), dar vrem să nu nedreptăţim vreo entitate! Vom formula amendamente la pachet pentru tot ce am sesizat că este incorect acolo şi aşteptăm de la guvern calcule şi date EXACTE!", a transmis Olguţa Vasilescu.

