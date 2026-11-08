„Astăzi am venit la vot pentru binele comunităţii Răşinari, pentru a putea fi continuate proiectele pe care noi le-am derulat de-a lungul timpului la nivelul comunităţii şi sperăm să le continuăm. Am dezvoltat trasee de drumeţie, tot felul de evenimente care să promoveze turismul şi tradiţiile noastre, iar votul a fost corelat cu acest gând”, a declarat Bucur Bogdan, citat de Turnul Sfatului, relatează News.ro.

El îndeamnă să iasă la vot cât mai mulţi locuitori ai comunei, pentru ca administraţia pe care o conduce să aibă argumente solide în ceea ce priveşte următoarele decizii. „Referendumul este consultativ, într-adevăr, dar poate spune clar direcţia pe care Primăria şi Consiliul Local să o urmeze. De aceea îi îndemn pe cetăţenii comunei să voteze, pentru ca noi să avem sprijinul comunităţii în ceea ce vrem să facem mai departe. Vom pune în practică ceea ce se va vota la acest referendum”, a spus Bucur Bogdan.

Peste 4.400 de locuitori din Răşinari, judeţul Sibiu, sunt aşteptaţi duminică la un referendum local pentru a se pronunţa în legătură cu deschiderea unei exploatări miniere pe raza localităţii.

Conform AEP, este vizat proiectul Exploatare minieră de pe Valea Dobra. Compania românească Mineral Proiect Invest SA (MPI) a anunţat în septembrie că a obţinut licenţa de exploatare pentru proiectul integrat de magneziu de la Răşinari–Sălişte, judeţul Sibiu.

În urmă cu patru zile, edilul a vorbit despre emiterea certificatului de urbanism pentru obiectivul propus în zona Valea Dobra.

”În cadrul şedinţelor din 30.09.2026 şi 29.10.2026, mi-am exprimat poziţia de a nu da curs solicitării companiei, având în vedere organizarea referendumului local şi importanţa acestui subiect pentru comunitatea noastră. Această poziţie a reflectat preocuparea mea faţă de interesul răşinărenilor şi responsabilitatea pe care o am faţă de viitorul comunei. Cu toate acestea, funcţia de primar presupune nu doar asumarea unor poziţii, ci şi respectarea obligaţiilor administrative şi a termenelor prevăzute de lege”, a precizat Bucur Bogdan.

”Cererea societăţii a fost înregistrată la Primăria Comunei Răşinari în data de 23.09.2026, sub nr. 11320 şi a fost completată ulterior prin adresa nr. 0123 din 05.10.2026, termenul legal de soluţionare fiind de 15 zile lucrătoare. Nu puteam amâna în mod discreţionar această procedură până după desfăşurarea referendumului, întrucât o asemenea întârziere putea atrage răspunderea mea pentru neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi putea genera inclusiv acuzaţii de abuz în serviciu”, afirmă el.

Conform edilului, certificatul de urbanism nr. 77 a fost întocmit de compartimentul de specialitate la data de 14.10.2026, în interiorul termenului legal, după care a parcurs circuitul administrativ intern de verificare şi avizare. La data de 30.10.2026, spune că l-a semnat în calitate de primar, iar beneficiarul l-a ridicat în aceeaşi zi, respectiv 30.10.2026.

”Soluţia consemnată în certificatul de urbanism a fost nefavorabilă realizării obiectivului solicitat, motivarea documentului făcând referire la organizarea referendumului local şi la importanţa deosebită pe care subiectul exploatării miniere din Valea Dobra o are pentru comunitatea noastră. Am considerat că responsabilitatea funcţiei de primar mă obligă să respect legea, să îmi îndeplinesc atribuţiile administrative şi să îmi asum deciziile, chiar şi atunci când acestea presupun situaţii dificile. Cred cu tărie că interesul comunităţii trebuie apărat cu responsabilitate, dar întotdeauna cu respectarea legii şi a obligaţiilor care revin funcţiei publice”, a explicat Bucur Bogdan.