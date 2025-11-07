Record la Galați: un loc de parcare de reședință, adjudecat cu peste 10.000 de lei – cea mai mare sumă din oraș

07-11-2025 | 17:40
Criza locurilor de parcare din marile orașe face că prețurile pentru astfel de "privilegiu" să crească amețitor!

Dan Cucu

În Galați, de exemplu, un loc de parcare de reședință a fost adjudecat la licitație cu suma record de 10.007 lei, echivalentul a peste 2.000 de euro.

Este cea mai mare sumă anuală plătită vreodată pentru un loc de parcare în oraș. Licitația a fost organizată de Primăria Galați.

Locul de parcare a fost licitat în cadrul unei sesiuni organizate de administrația locală, care pune la dispoziție spații rezidențiale în regim competitiv.

Deși tariful de pornire a fost de 175 de lei, lipsa locurilor disponibile duce frecvent la creșterea sumelor, până la 600–700 de lei. În acest caz, competiția a fost acerbă, iar suma finală a ajuns la 10.007 lei, un record în Galaţi.

Vecinii celui care a plătit aceşti bani sunt uimiți de suma licitată.

Bărbat: ”Mi se pare exagerat. Mi se pare aberant”.

Bărbat: ”Foarte bine, dacă are de unde să plătească, să plătească”.

Reprezentanții Primăriei spun că amenajarea unui loc de parcare costă între 15.000 și 19.000 de lei, în funcție de lucrările necesare – asfaltare, demolări, iluminat public și marcaj.

În trecut, au existat și situații în care persoane au licitat sume mari, dar nu au mai plătit nimic. Pentru a preveni astfel de cazuri, Consiliul Local a schimbat regulementul.

Petrică Pațilea, purtător de cuvânt al Primăriei Galați: ”Consiliul Local a modificat regulamentul de atribuire așa încât cetățenii care licitează dar nu achită sumele să nu mai poată să își rezerve un loc de parcare în municipiul Galați”.

În Galați sunt amenajate aproximativ 7.500 de locuri de parcare de reședință, care pot fi folosite între ora 16.00 şi 8 dimineaţa. În restul intervalului, oricine poate parcă acolo acolo unde găseşte loc liber.

Sursa: Pro TV

Imagini șocante în Delta Dunării, la un concurs de pescuit.

