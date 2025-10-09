Cum a răspuns o studentă la întrebarea de ce vine o tânără la Sfânta Parascheva. La raclă au ajuns pelerini de pretutindeni

Stiri actuale
09-10-2025 | 09:38
×
Codul embed a fost copiat

Chiar dacă a plouat continuu la Iași, peste două mii de credincioși s-au închinat moaștelor Sfintei Parascheva, în prima noapte de pelerinaj.

autor
Iulia Ciuhu

Unii dintre ei au venit de la sute de kilometri distanță, ca să se roage în liniște și să stea la coadă mai puțin decât oamenii ce vor veni în zilele următoare.

Alții, dimpotrivă — fiindcă locuiesc în zonă, și-au propus să mai stea la rând încă o dată, cu mulțimile imense de pelerini ce urmează să ajungă.

Oameni de toate vârstele s-au așezat miercuri seară la rândul care duce în curtea Catedralei Mitropolitane din Iași, acolo unde sunt așezate moaștele sfintei.

Bunică: „Din Alba venim, am plecat ieri dimineață la 7 și am ajuns aseară la 9. Dumnezeu ne-a ajutat să ajungem.”

Citește și
Pelerinaj Sfânta Parascheva
Pe o ploaie torențială, credincioșii din Iași au stat noaptea în stradă, așteptând la racla cu moaștele Sfintei Parascheva

Reporter: Ați mai fost?

Bunică: „E prima dată.”

„Noi suntem de lângă Iași, am venit și am rugat-o pe cuvioasa să nu ne plouă și să nu stăm mult la rând. Și ea ne-a ascultat. Și am rugat-o de toate, pentru sănătate, pentru copii, pentru noi”, spune o femeie.

Bărbat: „Suntem ieșeni, dar după o zi încărcată am spus hai să mergem. Am stat o oră și jumătate. Suntem împăcați și mergem spre casă să ne odihnim, că urmează o zi de muncă.”

La miezul nopții, încă soseau grupuri de pelerini de pretutindeni la Sfânta Parascheva.

Femeie: „Suntem de la Galați”.

Reporter: Ați mai fost?

Femeie: „De 6 ani, venim să ne rugăm la Doamne-Doamne pentru sănătate.”

Reporter: „De ce vine un tânăr la sfântă?

Tânără: „Pentru ajutor la muncă, la studenție.”

Printre enoriași se numără și cei care aleg să stea la rând de mai multe ori, cum este acest tânăr din Iași.

Tânăr: „De obicei chiar vin în ziua respectivă, dar acum nimic calculat, am venit. Cred că mai intru o dată în alte seri, că am stat prea puțin.”

Gheorghe Mihăilă, preot MMB Iași: „După o noapte de pelerinaj, îi admirăm pe cei care au venit, care au înfruntat vremea. Din punctul meu de vedere sunt niște eroi, doresc să se apropie de sfințenie și doresc și ei să se sfințească.”

Punctul culminant va fi pe 14 octombrie, de sărbătoarea Sfintei Parascheva, când la slujbă vor participa zeci de mii de credincioși.

Sursa: Pro TV

Etichete: iași, pelerinaj, Sfânta Parascheva, studenta,

Dată publicare: 09-10-2025 09:29

Articol recomandat de sport.ro
Conducătorul clubului din Turcia a vorbit despre negocierile cu Gică Hagi: ”Este prima noastră variantă!”
Conducătorul clubului din Turcia a vorbit despre negocierile cu Gică Hagi: ”Este prima noastră variantă!”
Citește și...
Îmbulzeală la racla cu moaștele Sfintei Parascheva din Iași. Credincioșii au stat ore în șir la rând, în frig și ploaie
Stiri Sociale
Îmbulzeală la racla cu moaștele Sfintei Parascheva din Iași. Credincioșii au stat ore în șir la rând, în frig și ploaie

  Cel mai mare pelerinaj ortodox din țară a început oficial miercuri dimineață, în capitala Moldovei. Racla cu moaștele Sfintei Parascheva a fost scoasă din Catedrala Mitropolitană și așezată în baldachinul din curte.

Pe o ploaie torențială, credincioșii din Iași au stat noaptea în stradă, așteptând la racla cu moaștele Sfintei Parascheva
Stiri actuale
Pe o ploaie torențială, credincioșii din Iași au stat noaptea în stradă, așteptând la racla cu moaștele Sfintei Parascheva

Cel mai mare pelerinaj din țară a început miercuri în capitala Moldovei. Sute de mii de credincioși sunt așteptați să se închine la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. 

Reacția unui tânăr din Uganda când a ajuns la moaștele Sf. Parascheva: „Prin Ea, acum e vindecat”
Stiri Sociale
Reacția unui tânăr din Uganda când a ajuns la moaștele Sf. Parascheva: „Prin Ea, acum e vindecat”

La Iași, orașul Sfintei Parascheva, primii credincioși au început deja drumul rugăciunii, deși pelerinajul va începe abia peste câteva zile.

O femeie de 80 de ani a căzut de la 2 metri, într-un vagon tip cușetă. Voia să ajungă la moaștele Sfintei Parascheva, la Iași
Stiri actuale
O femeie de 80 de ani a căzut de la 2 metri, într-un vagon tip cușetă. Voia să ajungă la moaștele Sfintei Parascheva, la Iași

O femeie de 80 de ani, rănită după ce a căzut dintr-un compartiment cușetă în trenul București-Iași, a fost internată la spital. Mergea la Iași pentru a se închina la moaștele Sfintei Parascheva.

Ce s-a întâmplat cu racla cu moaștele Sfintei Parascheva, după ce 300.000 de oameni au venit în pelerinaj
Stiri actuale
Ce s-a întâmplat cu racla cu moaștele Sfintei Parascheva, după ce 300.000 de oameni au venit în pelerinaj

Racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva a fost purtată în procesiune şi reaşezată în Catedrala Mitropolitană, marţi seara, după ce numărul pelerinilor aşezaţi la rând s-a redus considerabil.

Recomandări
Pagube semnificative în România, după ploile provocate de ciclonul Barbara. Imaginile dezolante surprinse în țară
Stiri actuale
Pagube semnificative în România, după ploile provocate de ciclonul Barbara. Imaginile dezolante surprinse în țară

Ciclonul Barbara nu a lovit România cu forța prognozată, dar a provocat pagube în mai multe localități din sudul țării.

Israelul și Hamasul au ajuns la un acord pentru prima fază a planului stabilit de Trump pentru o pace „durabilă” în Gaza
Stiri externe
Israelul și Hamasul au ajuns la un acord pentru prima fază a planului stabilit de Trump pentru o pace „durabilă” în Gaza

După doi ani de război, Israel şi Hamas au convenit joi dimineaţă asupra unui armistiţiu în Gaza, în cadrul planului lui Donald Trump de a instaura o pace „durabilă” în regiune, preşedintele SUA declarând că se aşteaptă la eliberarea ostaticilor luni.

Cum a scăpat Alina Bica de închisoare: Judecătorii au echivalat arestul de acasă pe timpul nopţii cu detenţia în penitenciar
Stiri Justitie
Cum a scăpat Alina Bica de închisoare: Judecătorii au echivalat arestul de acasă pe timpul nopţii cu detenţia în penitenciar

Magistraţii de la Curtea de Apel Bucureşti au apelat la un artificiu juridic pentru a o scăpa pe Alina Bica de efectele condamnării de patru ani de închisoare primită în anul 2019.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 08 Octombrie 2025

48:48

Alt Text!
La Măruță
08 Octombrie 2025

01:30:23

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
08 Octombrie 2025

01:45:57

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28