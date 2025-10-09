Cum a răspuns o studentă la întrebarea de ce vine o tânără la Sfânta Parascheva. La raclă au ajuns pelerini de pretutindeni

Chiar dacă a plouat continuu la Iași, peste două mii de credincioși s-au închinat moaștelor Sfintei Parascheva, în prima noapte de pelerinaj.

Unii dintre ei au venit de la sute de kilometri distanță, ca să se roage în liniște și să stea la coadă mai puțin decât oamenii ce vor veni în zilele următoare.

Alții, dimpotrivă — fiindcă locuiesc în zonă, și-au propus să mai stea la rând încă o dată, cu mulțimile imense de pelerini ce urmează să ajungă.

Oameni de toate vârstele s-au așezat miercuri seară la rândul care duce în curtea Catedralei Mitropolitane din Iași, acolo unde sunt așezate moaștele sfintei.

Bunică: „Din Alba venim, am plecat ieri dimineață la 7 și am ajuns aseară la 9. Dumnezeu ne-a ajutat să ajungem.”

Reporter: Ați mai fost?

Bunică: „E prima dată.”

„Noi suntem de lângă Iași, am venit și am rugat-o pe cuvioasa să nu ne plouă și să nu stăm mult la rând. Și ea ne-a ascultat. Și am rugat-o de toate, pentru sănătate, pentru copii, pentru noi”, spune o femeie.

Bărbat: „Suntem ieșeni, dar după o zi încărcată am spus hai să mergem. Am stat o oră și jumătate. Suntem împăcați și mergem spre casă să ne odihnim, că urmează o zi de muncă.”

La miezul nopții, încă soseau grupuri de pelerini de pretutindeni la Sfânta Parascheva.

Femeie: „Suntem de la Galați”.

Reporter: Ați mai fost?

Femeie: „De 6 ani, venim să ne rugăm la Doamne-Doamne pentru sănătate.”

Reporter: „De ce vine un tânăr la sfântă?

Tânără: „Pentru ajutor la muncă, la studenție.”

Printre enoriași se numără și cei care aleg să stea la rând de mai multe ori, cum este acest tânăr din Iași.

Tânăr: „De obicei chiar vin în ziua respectivă, dar acum nimic calculat, am venit. Cred că mai intru o dată în alte seri, că am stat prea puțin.”

Gheorghe Mihăilă, preot MMB Iași: „După o noapte de pelerinaj, îi admirăm pe cei care au venit, care au înfruntat vremea. Din punctul meu de vedere sunt niște eroi, doresc să se apropie de sfințenie și doresc și ei să se sfințească.”

Punctul culminant va fi pe 14 octombrie, de sărbătoarea Sfintei Parascheva, când la slujbă vor participa zeci de mii de credincioși.

