Studenții Erasmus aleg tot mai des orașe mici din România: Alba Iulia, noul centru al schimburilor academice internaționale

Tot mai mulți străini - câștigători ai burselor europene Erasmus - aleg să studieze în orașe mici ale României, nu doar marile centre universitare.

Apreciază cursurile, dar și schimbul cultural, iar stagiul lor durează câteva luni sau chiar un an. Mulți stau în campusuri, unde se leagă mai ușor prietenii.

La Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia sunt peste 700 de studenți străini. Mahmud este din Şiria, are 22 de ani și studiază informatică.



Mahmud – student Siria: „Eu vorbesc limba română, dar nu foarte mult. Am fost cu programul Erasmus în Polonia și în Spania și m-a ajutat mult să descopăr alte culturi, oameni diferiți”.

Alexandra, venită din Ucraina, și-a dorit să vină în România prin programul Erasmus. A ales Universitatea din Alba Iulia, unde studiază engleza.

Alexandra - studentă Ucraina: ”Cred că este o șansă pentru tineri să experimenteze alte țări, să cunoască oameni noi, este o oportunitate să îți faci prieteni și să conexiuni pe viață".



Omar – student Egipt: „Pentru mine România este o opțiune bună, este unică. De ce Alba Iulia? Pentru că seamănă cu orașul meu."



Bogdan Mucea – director Centru de Imagine și Marketing: „Orașul este unul atractiv, nu este la fel de scump ca și alte orașe mai mare din România, programul Erasmus este un program finanțat de Uniunea Europeană prin Comisia Europeană, finanțarea este pe mai multe direcții vorbim de mobilități de studii, de mobilități de practică atât de lungă durată, cât și de scurtă durată."



În ultimii ani, sălile de curs și laboratoarele au fost modernizate, pentru a fi cât mai atractive pentru tineri.

Daniel Melinte – director Centrul de relații Internaționale Alba Iulia: „Avem finanțare pentru mobilități cu universități din Cuba, Columbia, Argentina, Statele Unite, Chile, Australia. Avem studenți care sunt în mobilitate pe științe inginerește, științe juridice și administrative și unul dintre cele mai populare programe e cel de ștințele educației."



Datele oficiale arată că cei mai mulți studenți care aleg România sunt din Turcia, Italia, Spania și Franța.



