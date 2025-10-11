Studenții Erasmus aleg tot mai des orașe mici din România: Alba Iulia, noul centru al schimburilor academice internaționale

Stiri actuale
11-10-2025 | 08:16
studenti

Tot mai mulți străini - câștigători ai burselor europene Erasmus - aleg să studieze în orașe mici ale României, nu doar marile centre universitare.

autor
Gina Obrejan

Apreciază cursurile, dar și schimbul cultural, iar stagiul lor durează câteva luni sau chiar un an. Mulți stau în campusuri, unde se leagă mai ușor prietenii.

La Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia sunt peste 700 de studenți străini. Mahmud este din Şiria, are 22 de ani și studiază informatică.

Mahmud – student Siria: „Eu vorbesc limba română, dar nu foarte mult. Am fost cu programul Erasmus în Polonia și în Spania și m-a ajutat mult să descopăr alte culturi, oameni diferiți”.

Alexandra, venită din Ucraina, și-a dorit să vină în România prin programul Erasmus. A ales Universitatea din Alba Iulia, unde studiază engleza.

Alexandra - studentă Ucraina: ”Cred că este o șansă pentru tineri să experimenteze alte țări, să cunoască oameni noi, este o oportunitate să îți faci prieteni și să conexiuni pe viață".

Omar – student Egipt: „Pentru mine România este o opțiune bună, este unică. De ce Alba Iulia? Pentru că seamănă cu orașul meu."

Bogdan Mucea – director Centru de Imagine și Marketing: „Orașul este unul atractiv, nu este la fel de scump ca și alte orașe mai mare din România, programul Erasmus este un program finanțat de Uniunea Europeană prin Comisia Europeană, finanțarea este pe mai multe direcții vorbim de mobilități de studii, de mobilități de practică atât de lungă durată, cât și de scurtă durată."

În ultimii ani, sălile de curs și laboratoarele au fost modernizate, pentru a fi cât mai atractive pentru tineri.

Citește și
studenti-galati
Studenții din Galați câștigă un nou premiu internațional pentru inovație alimentară cu un snack proteic sustenabil

Daniel Melinte – director Centrul de relații Internaționale Alba Iulia: „Avem finanțare pentru mobilități cu universități din Cuba, Columbia, Argentina, Statele Unite, Chile, Australia. Avem studenți care sunt în mobilitate pe științe inginerește, științe juridice și administrative și unul dintre cele mai populare programe e cel de ștințele educației."

Datele oficiale arată că cei mai mulți studenți care aleg România sunt din Turcia, Italia, Spania și Franța.

Sursa: Pro TV

Etichete: studenti, alba iulia,

Dată publicare: 11-10-2025 08:14

Articol recomandat de sport.ro
„Surpriza” lui Mircea Lucescu are o iubită superbă! Cum arată și cu ce se ocupă Marie, partenera lui Lisav Eissat
„Surpriza” lui Mircea Lucescu are o iubită superbă! Cum arată și cu ce se ocupă Marie, partenera lui Lisav Eissat
Citește și...
Studenții din Galați câștigă un nou premiu internațional pentru inovație alimentară cu un snack proteic sustenabil
Stiri actuale
Studenții din Galați câștigă un nou premiu internațional pentru inovație alimentară cu un snack proteic sustenabil

România a câștigat un nou premiu la cel mai important concurs de inovație în domeniul alimentar, organizat anul acesta în Germania.

Record la Oradea: aproape 600 de elevi au realizat cea mai lungă bandă desenată din România, de 230 de metri
Stiri actuale
Record la Oradea: aproape 600 de elevi au realizat cea mai lungă bandă desenată din România, de 230 de metri

Cea mai lungă bandă desenată din România a fost realizată vineri, la Oradea. Aproape 600 de elevi din județul Bihor au desenat pe o hârtie cu o lungime de 230 de metri clădiri emblematice sau portretele unor personalităţi locale.

A treia zi de pelerinaj la Iași. Peste 65.000 de credincioși din toată țara au trecut pe la racla Sfintei Parascheva
Stiri actuale
A treia zi de pelerinaj la Iași. Peste 65.000 de credincioși din toată țara au trecut pe la racla Sfintei Parascheva

Pelerinajul de la Iași a ajuns în a treia noapte, iar numărul credincioșilor crește considerabil.

Recomandări
VIDEO și FOTO. Imagini impresionante. Locuitorii din Fâșia Gaza se întorc la casele lor după doi ani de război
Stiri externe
VIDEO și FOTO. Imagini impresionante. Locuitorii din Fâșia Gaza se întorc la casele lor după doi ani de război

Mii de palestinieni care suferă după doi ani de război, mânaţi de speranţă, au pornit vineri, după anunţul unei încetări a focului în războiul din Fâşia Gaza, nerăbdători să-şi caute casele chiar şi între ruine, relatează AFP.

Românii, pro-americani: Au o părere bună despre SUA și vor mai multe baze militare în România. Ce-și doresc de la Trump
Stiri Sociale
Românii, pro-americani: Au o părere bună despre SUA și vor mai multe baze militare în România. Ce-și doresc de la Trump

Fără Statele Unite, Europa nu poate face față unui război cu Rusia, iar numărul militarilor americani în România este acceptabil, însă nu ar strica să fie mai multe baze.

A treia zi de pelerinaj la Iași. Peste 65.000 de credincioși din toată țara au trecut pe la racla Sfintei Parascheva
Stiri actuale
A treia zi de pelerinaj la Iași. Peste 65.000 de credincioși din toată țara au trecut pe la racla Sfintei Parascheva

Pelerinajul de la Iași a ajuns în a treia noapte, iar numărul credincioșilor crește considerabil.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 10 Octombrie 2025

43:31

Alt Text!
La Măruță
10 Octombrie 2025

01:30:53

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Octombrie 2025

01:32:03

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28