Mii de localnici și turiști au fost evacuați de jandarmi de pe plaje și faleze, dar nu toți s-au conformat. Starea de alertă a fost ridicată după ce autoritățile au fost informate că 3 drone s-au detonat în larg și nu mai există niciun pericol.

După explozia de la 10.28 din Portul Constanța, autoritățile au informat că ar mai putea fi și alte drone încărcate cu explozibil care plutesc în marea noastră. Două elicoptere, unul SMURD și unul Black Hawk, au plecat în misiune de recunoaștere aeriană.

Raed Arafat, șef DSU: „Elicopterul putând intra până la 12 mile în zona mării, nefiind elicopter maritim."

Urmele exploziei din Dana 78, vizibile în port

Urmările exploziei în Dana 78 a portului sunt mărturia exploziei puternice. Încărcătura de explozibil ar fi fost de 500 de kilograme, potrivit șefului DSU. Infrastructura portuară arată ca după un incendiu masiv.

Așa că populația a fost avertizată de pericol prin sistemul RO-ALERT să nu se apropie la un kilometru de țărm. Au primit mesaje locuitorii din Constanța, dar și cei din Tulcea, care puteau merge la mare.

Raed Arafat, șef DSU: „Luând în considerare că e posibil să fie și alte drone, s-a luat decizia de a face o evacuare mai largă."

Au fost mobilizați sute de pompieri, polițiști, jandarmi și polițiști de frontieră. 3000 de locuitori au fost rugați să se pună la adăpost preventiv. Poliția locală a blocat accesul rutier către plaje. Peste o mie de turiști au fost rugați să părăsească plajele pe întreg litoralul. La Vama Veche jandarmii și salvamarii s-au asigurat că nimeni nu intră în apă.

Reacții pe litoral

Reporter: „Niciun sentiment de frică?”

Tineri: „Nu, nu. Am dat bani pe șezlong, doar nu plecăm acum."

Femeie: „A trecut poliția pe aici, ne-au avertizat. Stăm cuminți și așteptăm noi ordine."

Dar în urma patrulei care avertiza oamenii să păstreze distanța de mal, plimbările pe faleza de la Cazinou s-au derulat ca într-o zi normală.

Bărbat: „Sunt din Galați, am auzit când a explodat și drona pe bloc. N-are de ce să îmi fie frică."

Femeie: „Viața e una singură. Poate să fie sfârșitul azi sau Dumnezeu știe când."

Femeie: „Teama există pentru că am RO-ALERT și ne-am panicat."

După 4 ore, la 14:35, au fost sistate activitățile de avertizare când autoritățile au constatat că nu mai e niciun pericol.

Președintele Nicușor Dan a anunțat că „o altă dronă s-a detonat sub monitorizarea Gărzii de Coastă în largul Portului Constanța, iar alte două au explodat la 145 de km est de Constanța.”

Guvernul a confirmat că o navă comercială a observat cele două explozii consecutive, la o distanță de 18 km, la ora 10:45. Niciuna dintre explozii nu s-a soldat cu victime sau pagube importante.