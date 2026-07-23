Noile prevederi ale Codului Rutier din Grecia stabilesc clar regulile privind utilizarea sistemului de iluminare al vehiculelor. Atunci când vizibilitatea este redusă, șoferii trebuie să folosească luminile în mod corespunzător, fără a-i incomoda pe ceilalți participanți la trafic, relatează carandmotor.gr.

Mulți conducători auto aleg să înlocuiască becurile originale cu LED-uri, xenon sau halogen mai puternice, adesea fără omologare, pentru a avea o vizibilitate mai bună pe timp de noapte. Însă aceste sisteme produc o lumină mai intensă decât cea pentru care au fost proiectate farurile mașinii, ceea ce îi poate orbi pe șoferii din sens opus sau pe cei aflați în față.

Șoferii riscă să rămână și fără permis

Din acest motiv, noul Cod Rutier elen (Legea 5209/2025) prevede sancțiuni pentru șoferii care îi orbesc pe ceilalți participanți la trafic prin folosirea necorespunzătoare a farurilor.

Potrivit articolului 40, încălcarea acestor reguli se sancționează cu o amendă de 350 de euro, precum și cu suspendarea permisului de conducere și reținerea certificatului de înmatriculare pentru 30 de zile.

Legea prevede că faza lungă trebuie stinsă sau reglată astfel încât să nu producă orbire:

când un vehicul circulă din sens opus;

când șoferul rulează în spatele unui alt autovehicul, cu excepția semnalizării intenției de depășire;

în orice altă situație în care ceilalți participanți la trafic pot fi orbiți.

De asemenea, faza scurtă trebuie folosită în toate zonele în care utilizarea fazei lungi este interzisă.

Autoritățile recomandă șoferilor să monteze doar becuri omologate și compatibile cu sistemul de iluminare al mașinii, pentru a evita atât sancțiunile, cât și riscurile pentru siguranța rutieră.