Prefectul a menționat că nava Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM), aflată în apropiere, nu a fost afectată de explozie, dar hala ARSVOM are structura de rezistență afectată.

”În jurul orei 8.45 am aflat de existența dronei în incinta portului, lângă ARSVOM. Am luat legătura cu directorul Gărzii de Coastă, care mi-a confirmat. Ulterior, structurile abilitate au confirmat că drona are încărcătură explozibilă și este cu timer. Ulterior, am declanșat Planul Roșu de Intervenție”, a declarat prefectul Constanței.

El a explicat că după acea explozie au existat informații că s-ar fi produs un incendiu la hala ARSVOM și la nava Hercules.

”Ulterior, în baza informațiilor venite despre incendiul la hala ARSVOM și la nava Hercules - nu s-a confirmat incendiul - am dispus echipajelor de pompieri ISU și a celor de la Oil Terminal să intervină după ce ne-am asigurat că nu mai există un pericol iminent pentru a pune în pericol viețile oamenilor. Nava Hercules nu a fost avariată, iar hala ARSVOM are structura de rezistență afectată”, a mai declarat Adrian Picoiu.

El a precizat că ”inițial s-a crezut că este o dronă de observație, nu cu încărcătură explozivă”.

Ucraina a recunoscut că drona maritimă care a explodat în Portul Constanța a fost a sa

Prima reacție din partea Ucrainei, privind drona maritimă care a explodat, vineri, în Portul Constanța, a venit la câteva ore după incident.

„În timpul îndeplinirii unor misiuni în zona operațională a Mării Negre, una dintre ambarcațiunile navale fără pilot ale Marinei Forțelor Armate Ucrainene a pierdut controlul și a ajuns în largul coastelor României.

Forțele Navale ale Ucrainei au transmis informațiile necesare forțelor navale ale României pentru a preveni pierderile în rândul populației civile” au Transmis Forțele Armate ucrainene.