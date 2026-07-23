Faptul că Argentina nu se bucură de unanimitate nu este deloc o noutate. În schimb, cifrele acestei petiţii oferă o nouă dovadă în acest sens. La scurt timp după o Cupă Mondială marcată de numeroase polemici în jurul echipei Albiceleste, o petiţie numită „Argentina Out” a devenit un adevărat fenomen mondial. Obiectivul era simplu: obţinerea excluderii definitive a echipei naţionale argentiniene din Cupa Mondială, potrivit News.ro.

Iniţiativa a depăşit cu mult aşteptările, strângând exact 23 316 108 de semnături în mai puţin de o săptămână, cu mult peste obiectivul iniţial stabilit la cinci milioane. O petiţie care reuneşte toate colţurile lumii, întrucât internauţii din 170 de ţări şi-au exprimat sprijinul.

În textul său, petiţia acuza FIFA şi arbitrii că ar fi „părtinitori faţă de Lionel Messi şi Argentina”, înainte de a pune întrebarea: „De ce ar trebui restul lumii să participe la competiţie, când câştigătorul este deja cunoscut? Excludeţi Argentina din Cupa Mondială şi acordaţi o şansă echitabilă tuturor celorlalţi”. Deşi colectarea de semnături s-a încheiat, rezonanţa acesteia continuă să alimenteze dezbaterile pe reţelele sociale.

La un pas de recordul istoric

Cu peste 23,3 milioane de semnături, „Argentina Out” a devenit una dintre cele mai populare petiţii din istoria internetului. A doua cea mai semnată petiţie din istorie, fiind la doar aproximativ un milion de semnături distanţă de recordul înregistrat în Cartea Recordurilor Guinness, deţinut de „Jubilee 200”, o campanie lansată în 1997 pentru a solicita anularea datoriilor considerate insuportabile ale ţărilor celor mai sărace. Aceasta a strâns în total 24 319 181 de semnături, provenind din 166 de ţări.

Deşi FIFA nu a dat, evident, niciun răspuns la această cerere, autorii petiţiei şi-au încheiat mesajul cu o notă de ironie după finala câştigată de Spania, duminica trecută: „FIFA ne-a ignorat, dar Spania a făcut treaba. Mulţumim, Spania”.

Această mobilizare aminteşte de o altă petiţie care a devenit virală după finala Cupei Mondiale din 2022, câştigată de Argentina în faţa echipei Franţei. Lansată de argentinieni ca răspuns la criticile francezilor, aceasta cerea ca „Franţa să înceteze să mai plângă” şi a strâns peste 750 000 de semnături.