Extinderea face parte dintr-un plan mai amplu al guvernului de a transforma turneul de fotbal într-un motor de creștere pe termen lung pentru turism, potrivit Business Insider.

În prezent, țara dispune de puțin peste 300.000 de locuri de cazare în hoteluri, după ce în ultimii patru ani au fost adăugate aproximativ 45.000 de locuri.

Statul nord-african a primit aproape 20 de milioane de turiști anul trecut, devenind cea mai vizitată destinație de pe continentul african. Autoritățile își propun acum să transforme interesul internațional generat de competiție în beneficii de durată pentru industria ospitalității, care asigură locuri de muncă pentru sute de mii de persoane și contribuie cu aproximativ 7% la produsul intern brut.

Guvernul și-a stabilit ca obiectiv atragerea a 26 de milioane de vizitatori până în 2030, iar banca centrală estimează că veniturile din turism vor atinge un nivel record de 161 de miliarde de dirhami în 2027, față de 138 de miliarde de dirhami în 2025.

Investiții masive în infrastructură

Guvernul marocan investește peste 190 de miliarde de dirhami, echivalentul a aproximativ 20 de miliarde de dolari, pentru construirea și extinderea infrastructurii înaintea Cupei Mondiale din 2030.

Fondurile vor fi direcționate către căi ferate, drumuri, aeroporturi, stadioane și alte proiecte de infrastructură urbană. Marocul va organiza competiția împreună cu Spania și Portugalia, aceasta fiind a doua oară când o țară africană găzduiește Cupa Mondială. Numărul meciurilor pe care le va organiza fiecare țară nu a fost încă stabilit de oficiali.

Ministrul turismului din Maroc, Fatim-Zahra Ammor, a declarat pentru Reuters că țara „vede Cupa Mondială FIFA 2030 ca pe un accelerator, nu ca pe un scop în sine”. Ea a adăugat că Marocul trebuie să „facă investiții care să creeze valoare pe termen lung pentru turismul marocan”.

Accent pe noi piețe turistice

Următoarea etapă de dezvoltare va urmări creșterea numărului de turiști din Statele Unite, China și Orientul Mijlociu, prin îmbunătățirea conexiunilor aeriene.

Noile rute aeriene din Europa au contribuit deja semnificativ la dezvoltarea turismului în ultimii ani.

Statul intenționează, de asemenea, să își diversifice oferta turistică, depășind destinațiile tradiționale, precum Marrakech și Agadir. Strategia prevede transformarea capitalei Rabat într-un important centru pentru evenimente culturale, competiții sportive și turism de afaceri, valorificând muzeele, monumentele istorice și facilitățile sportive existente.