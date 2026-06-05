”Drona marină care a explodat în această dimineață în Portul Constanța făcea parte, alături de alte mijloace similare de luptă, dintr-o operațiune militară condusă de Ucraina împotriva agresiunii ruse. Forțele ucrainiene au pierdut controlul asupra respectivelor mijloace ca urmare a acțiunilor de război electronic întreprinse de Rusia”, a transmis președintele Nicușor Dan într-o postare pe X.

Șeful statului arată că intrarea acestei drone în spațiul suveran românesc reprezintă o consecință directă a războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei.

”Informații primite în cursul dimineții de la partea ucraineană au permis evacuarea zonei cu risc de explozie. În acest moment, toate cele patru drone marine ieșite de sub controlul forțelor militare ucrainene s-au autodetonat. Pe lângă drona care s-a autodistrus în portul Constanța, o a doua s-a autodetonat, sub monitorizarea Gărzii de Coastă, în largul Portului Constanța, iar alte două drone au explodat la circa 145 de km est de Constanța”, precizează președintele.

Nicușor Dan mai anunță că niciuna dintre aceste drone nu a produs victime sau daune semnificative, iar în acest moment nu mai există pericol la adresa cetățenilor români și a infrastructurii naționale.

”Pe parcursul întregii zile, am fost permanent în contact cu toate instituțiile implicate. De asemenea, există o comunicare directă între Administrațiile Prezidențiale din România și Ucraina și, în egală măsură, MApN, SRI, MAI și MAE au menținut un contact operativ și eficient cu partea ucraineană și cu partenerii din UE și NATO”, subliniază șeful statului.

România din nou în alertă după explozia dronei maritime

România este din nou în alertă după ce o dronă maritimă a explodat, în această dimineață, în Portul Constanța. Grav este că în apropierea portului s-ar mai afla trei drone despre care se presupune că ar putea avea explozibili.

Cum ar fi ajuns drona ucraineană lângă țărmul românesc

Incidentul produs în apropierea litoralului românesc, unde o dronă maritimă ucraineană a ajuns în derivă și s-a autodetonat, ridică noi semne de întrebare privind securitatea la Marea Neagră și capacitatea de monitorizare a unor astfel de amenințări.

Expertul militar explică faptul că aceste drone maritime sunt ghidate prin sisteme de navigație prin satelit și mențin permanent contactul cu operatorii prin rețeaua Starlink. În momentul în care ies din zona de acoperire aprobată pentru comunicațiile militare ucrainene sau când semnalul este perturbat, operatorii pot pierde complet controlul asupra acestora. În asemenea situații, drona poate încerca să revină la punctul de lansare sau poate intra în derivă, fiind purtată de curenții marini.