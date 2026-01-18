Raliul Zăpezii din Maramureș a pus la încercare echipe din trei țări. Traseul a fost spectaculos și plin de peripeții

18-01-2026 | 10:00
Într-un decor de poveste, iubitorii de viteză și adrenalină și-au dat întâlnire la Cavnic, în Maramureș, unde a avut loc Raliul Zăpezii.

Kristian Kosa

Pe drumul înghețat, cu zăpadă din belșug, șoferii și-au putut testa îndemânarea la controlul mașinilor de curse.

47 de echipe din România, Ungaria și Slovacia au pornit pe traseul iernatic, lung de 67 de kilometri. Drumul dintre Cavnic și Băiuț, care în anotimpul rece este închis circulației, a fost perfect pentru raliu. Piloții și-au testat îndemânarea, dar și mașinile pregătite pentru astfel de curse.

Claudiu Mureșan, organizator: „Mașinile sunt echipate de iarnă, cauciucuri de iarnă cu cuie, marea majoritate a lor sunt 4x4, avem și 4x2.”

Iors Finteș, pilot: „Ne-a pus la încercare experiența și mașina. Foarte frumos a fost și ne bucurăm că am participat.”

Claudiu Tăut, pilot: „Este un traseu dificil, dar ne pune îndemânarea la încercare și chiar este ok."

Peripeții pe traseu

Pe traseu, n-au lipsit nici peripețiile. Unii șoferi au rămas... împotmoliți pe drum.

Ștefan Valzănoiu, pilot: „Foarte multă lume a sărit în exterior din cauza aderenței. Eu am sărit de două ori din cauza că era drumul blocat și a trebuit să evit.”

Ioan Păușan, pilot: „Nu am venit pregătiți pentru această etapă cu cauciucurile necesare și performanțe mai scăzute, dar ne distrăm."

De pe margine, spectatorii au urmărit cu sufletul la gură competiția.

Copil: „Mie mi-a plăcut primul raliu, ăla a dat zăpadă pe mine și mi-a plăcut."

Vasile Ile, spectator: „Este o atmosferă foarte faină, este un pic frig, dar adrenalina este maximă.”

Spectator: „Natura ne-a oferit un peisaj superb și o competiție pe măsură."

Raliul Zăpezii de la Cavnic a fost la cea de-a 16-a ediție și s-a desfășurat pe parcursul a două zile.

