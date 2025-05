Din Budapesta până pe coasta Africii, peste 12.000 km de drum și povești. „Lumea-n cap! Cu Savu” se lansează pe VOYO

Întreaga lui experiență s-a transformat într-o mini-serie documentară. "Lumea-n cap! Cu Savu" se lansează, acum, în exclusivitate pe VOYO.

Cosmin Savu: „Prima dată când am fost în Africa, în Sudan, prin 2010, mi-au povestit povestit localnicii că ei au expresie: odată ce pășești în Africa, o să vrei să revii. Africa are un magnetism, cred că e adevărat. Are un magnetism a aparte. E geografia aia spectaculoasă. Acum sunt cărțile alea pe care noi le-am citit în copilărie și în care noi ne-am proiectat tot timpul aventurile și speram să ajungem acolo”.

Cosmin Stan: „Ce s-a întâmplat, cum ai ajuns într-un raliu?”

Cosmin Savu: „La un festival de jaz cu cu doi mici. Stăteam la masă și ne povesteam aventurile din diverse părți ale lumii și a am zis hai să facem una tare împreună și așa ne-am organizat. Știam de raliu ăsta care pleacă de la Budapesta, organizatorul este maghiar și am spus haide să facem și noi o aventură. Mihai Lupu, Grațian Mihăilescu, doi amici care mi-au devenit prieteni foarte bun pentru că am petrecut mult timp cu ei și am spus dacă tot facem acest raliu, să-l facem și cu scop. Nu plecăm doar să alergăm ca nebunii. Ok, e drăguță, faci băiețeli de genul ăsta. Dar, haideți să facem cu scop și atunci ne-am propus să și ajutăm comunitățile pe unde îi trecem ca să rămână ceva în urma noastră”.

Roxana Hulpe: „Hai să luăm un pic de la început, poate sunt oameni care se uită la noi și nu știu ce se întâmplă la un raliu, ce înseamnă de fapt”.

Cosmin Savu: „Implică implică și niște costuri și o anduranță. Plecarea, așa cum am spus, a fost din Budapesta, pentru că în mod normal s-ar fi făcut până în Bamako. Final un Bamacon Mali, dar Mali în ultimii ani este într-un război civil. Boko Haram, Alcaida au mari probleme și acum au divertat raliu și finalul a fost în Sierra Leone, cu mașina. Acum este un raliu pentru amatori, nu e paridacar, este un raliu lung, el are aproape 10.000 km cu totul în traseu. Noi am fost ceva mai mult pentru că ne-am tot abătut. (...) Cred că am făcut aproape 12.000. (...) A durată în jur de nici nu mai știu 21 de zile cred că am stat în traseu, am rămas acolo în Africa încă o săptămână. Noi am plecat din Budapest, am făcut Europa, am trecut Marea Mediterană și am plecat din Tanjer, din Tanjer, din din capătul noi. De acolo am considerat că începe raliu propriu-zis, pentru că Europa erau autostrăzi, nu era șa cum a fost, ci Tanjer Da, da, da, am trecut prin niște țări care nu sunt neapărat cele mai prietenoase. Marocul este safe, este ok, dar după Maroc vine Sahara de Vest, este o enclavă unde a fost război civil, a fost ultima colonie europeană în 1975 au plecat spaniolii de acolo treci și pe dreapta, și pe stânga sunt mine. Scrie propriu-zis să nu te abazi de la traseu, pentru că poți să sari în aer”.

