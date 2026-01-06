Dacia se află pe primul loc în legendarul Raliu Dakar, pentru prima oară în istorie | VIDEO

06-01-2026 | 09:16
Dacia se află pe primul loc în legendarul Raliu Dakar, pentru prima dată în istoria sa. Producătorul român participă la ediția din 2026 cu nu mai puțin de patru echipaje, pentru a-și maximiza șansele de câștig.  

autor
Cristian Anton

Dacia a reușit să adune suficiente puncte pentru a se clasa după primele două zile pe primul loc în Raliul Dakar, scrie Profit.

Producătorul român participă la ediția din 2026 cu patru echipaje, pentru a-și mări șansele de succes, după ce anul trecut a înscris în cursă trei echipe. Raliul Dakar 2026 se desfășoară între 3 și 17 ianuarie, în Arabia Saudită.

Două dintre echipajele Dacia Sanderiders au avut în primele două etape evoluții bune, dar fără să reușească să termine pe primul loc în niciuna dintre etape.

Cu toate acestea, timpul bun din ambele zile l-a propulsat pe Nasser Al-Attiyah pe primul loc în clasamentul general provizoriu, o poziție pe care acesta n-a mai ocupat-o de când a semnat contractul cu Dacia. Anul trecut, cea mai bună clasare a lui Nasser a fost locul al doilea.

La rândul lui, Sebastien Loeb, care în prima etapă a trecut linia de sosire doar pe locul 10, a urcat în ziua a doua pe locul șapte, astfel că în clasamentul general provizoriu este acum pe locul 5, cu speranțe mari pentru mai bine în etapele următoare.

Cât despre Moraes (campionul de anul trecut al Campionatului Mondial de Rally Raid) și copilotul său Dennis Zenz, aceștia au pierdut timp în etapa a doua, terminând pe locul 20, ceea ce i-a dus pe locul 13 la general, o situație apropiată având și cel de-al patrulea echipaj, format din Cristina Gutierrez și Paulo Moreno. Cei doi au terminat ziua a doua pe 19 și sunt pe locul 15 în clasamentul provizoriu general.

Producătorul român participă la Raliul Dakar cu Dacia Sandrider

Etapa a doua a avut o lungime totală de 504 km, dintre care 400 km probe speciale, în timp ce prima etapă a avut numai 305 km probe și 213 legături.

Mașina Dacia Sandrider, dezvoltată de Renault și ProDrive, a fost îmbunătățită pentru acest sezon, prin reducerea greutății, creșterea eficienței sistemului de răcire, a vizibilității și confortului piloților.

Raliul Dakar, care datează încă din 1978, când era Paris-Dakar, este unul dintre cele mai mediatizate evenimente ale sportului cu motor din întreaga lume, fiind transmis în direct sau prin intermediul reportajelor înregistrate de 70 de televiziuni, cu un public de aproape 10 milioane de oameni.

Sursa: StirilePROTV

raliu, dacia, dakar, primul loc

Dată publicare: 06-01-2026 08:45

