Protest la un penitenciar din Craiova, față de închiderea centrului. Manifestează polițiști și din alte județe

Peste 150 de polițiști au protestat joi dimineață în fața Penitenciarului de Minori și Tineri din Craiova. La manifestație au participat și polițiști din Gorj și Mehedinți.

Centrul ar urma să fie desființat și comasat cu Penitenciarul Craiova. Ministerul Justiției a decis, de asemenea, închiderea altor două închisori: Penitenciarul Spital Rahova și Penitenciarul Brăila.

42 de deținuți sunt în prezent la Penitenciarul de Minori și Tineri din Craiova, mare parte dintre ei fiind deja mutați la centrul de detenție minori de la Brăila. Între timp, cei 250 de angajați ai închisorii așteaptă o decizie a ministerului în ceea ce îi privește.

Au aflat joi că vor fi redistribuiți pe alte funcții, în instituții similare care se confruntă cu lipsa de personal.

Florentina Hriniuc, angajată penitenciar: „Am o pregătire într-un anumit sector, cu o anumită categorie, nu pot să mă mut așa, e vorba de profesionalism, de siguranță, vorbim de motivație.”

Mădălina Licu, director adjunct de integrare socială: „Considerăm că este o instituție importantă într-un stat, deoarece consider că în primul rând trebuie să investim în educația copiilor, să avem o societate sigură.”

În țară funcționau până acum două centre de detenție pentru minori și tineri — în Craiova și în județul Brăila, în Tichilești.

Florin Șchiopu, președintele federației sindicatelor din sistemul penitenciar: „Angajații sunt lăsați la voia întâmplării, în sensul că, deși li se promite o reîncadrare în Penitenciarul de Maximă Siguranță Craiova, numărul destul de mare al acestora, raportat la ceea ce nevoie are Penitenciarul de Maximă Siguranță Craiova...”

Florin Stoica, secretar general SNPP: „Prin această decizie vor să ne convingă pe noi că vor face o economie la bugetul ANP. Din păcate, analiza făcută de specialiștii din aceste unități le-a demonstrat faptul că este o creștere a cheltuielilor și nu o reducere.”

Polițiștii spun că nu vor accepta decizia ministerului și vor continua protestele.

