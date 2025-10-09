Protest la un penitenciar din Craiova, față de închiderea centrului. Manifestează polițiști și din alte județe

Stiri actuale
09-10-2025 | 13:47
×
Codul embed a fost copiat

Peste 150 de polițiști au protestat joi dimineață în fața Penitenciarului de Minori și Tineri din Craiova. La manifestație au participat și polițiști din Gorj și Mehedinți.

autor
Roxana Vlădășel

Centrul ar urma să fie desființat și comasat cu Penitenciarul Craiova. Ministerul Justiției a decis, de asemenea, închiderea altor două închisori: Penitenciarul Spital Rahova și Penitenciarul Brăila.

42 de deținuți sunt în prezent la Penitenciarul de Minori și Tineri din Craiova, mare parte dintre ei fiind deja mutați la centrul de detenție minori de la Brăila. Între timp, cei 250 de angajați ai închisorii așteaptă o decizie a ministerului în ceea ce îi privește.
Au aflat joi că vor fi redistribuiți pe alte funcții, în instituții similare care se confruntă cu lipsa de personal.

Florentina Hriniuc, angajată penitenciar: „Am o pregătire într-un anumit sector, cu o anumită categorie, nu pot să mă mut așa, e vorba de profesionalism, de siguranță, vorbim de motivație.”

Mădălina Licu, director adjunct de integrare socială: „Considerăm că este o instituție importantă într-un stat, deoarece consider că în primul rând trebuie să investim în educația copiilor, să avem o societate sigură.”

Citește și
Protest la combinatul siderurgic din Galați
Protest la combinatul siderurgic din Galați. Peste 200 de angajați nemulțumiți de întârzierea salariilor. „Se duce de râpă”

În țară funcționau până acum două centre de detenție pentru minori și tineri — în Craiova și în județul Brăila, în Tichilești.

Florin Șchiopu, președintele federației sindicatelor din sistemul penitenciar: Angajații sunt lăsați la voia întâmplării, în sensul că, deși li se promite o reîncadrare în Penitenciarul de Maximă Siguranță Craiova, numărul destul de mare al acestora, raportat la ceea ce nevoie are Penitenciarul de Maximă Siguranță Craiova...”

Florin Stoica, secretar general SNPP: „Prin această decizie vor să ne convingă pe noi că vor face o economie la bugetul ANP. Din păcate, analiza făcută de specialiștii din aceste unități le-a demonstrat faptul că este o creștere a cheltuielilor și nu o reducere.”

Polițiștii spun că nu vor accepta decizia ministerului și vor continua protestele.

Sursa: Pro TV

Etichete: protest, craiova, Polițiști, penitenciar,

Dată publicare: 09-10-2025 13:47

Articol recomandat de sport.ro
Conducătorul clubului din Turcia a vorbit despre negocierile cu Gică Hagi: ”Este prima noastră variantă!”
Conducătorul clubului din Turcia a vorbit despre negocierile cu Gică Hagi: ”Este prima noastră variantă!”
Citește și...
CSM, după amânarea CCR. O situație de o „gravitate excepțională”. Consiliul anunță continuarea acțiunilor de protest
Stiri Justitie
CSM, după amânarea CCR. O situație de o „gravitate excepțională”. Consiliul anunță continuarea acțiunilor de protest

Consiliul Superior al Magistraturii arată o situație de „gravitate excepţională” în sistemul judiciar, cauzată de atitudinea ostilă a politicienilor față de justiție și inițierea demersului legislativ privind modificarea statutului magistraților, la CCR.

Protest la combinatul siderurgic din Galați. Peste 200 de angajați nemulțumiți de întârzierea salariilor. „Se duce de râpă”
Stiri Sociale
Protest la combinatul siderurgic din Galați. Peste 200 de angajați nemulțumiți de întârzierea salariilor. „Se duce de râpă”

Peste 200 de angajați ai combinatului siderurgic din Galați au protestat ieri, revoltați că le-au întârziat salariile și nu au primit nici bonurile de masă.

Igor Dodon: „Mâine, la ora 12:00, ne vom întâlni cu toţii în faţa clădirii Parlamentului, pentru un protest paşnic”
Stiri externe
Igor Dodon: „Mâine, la ora 12:00, ne vom întâlni cu toţii în faţa clădirii Parlamentului, pentru un protest paşnic”

Igor Dodon a anunțat un protest pașnic luni, la Parlament, și a cerut forțelor de ordine să nu urmeze „ordinee dictatoriale”.

Igor Dodon amenință cu proteste și îndeamnă cetățenii să iasă în stradă: „Să fim gata mâine să apărăm victoria”
Stiri externe
Igor Dodon amenință cu proteste și îndeamnă cetățenii să iasă în stradă: „Să fim gata mâine să apărăm victoria”

Igor Dodon, fost președinte al Republicii Moldova și copreședinte al Blocului electoral al Stângii, anunță un protest luni, în fața Parlamentului, împotriva unei presupuse intenții a guvernului de a anula alegerile parlamentare.

SUA vor revoca viza președintelui columbian Gustavo Petro după declarații „incendiare” la un protest pro-palestinian
Stiri externe
SUA vor revoca viza președintelui columbian Gustavo Petro după declarații „incendiare” la un protest pro-palestinian

Statele Unite îi vor revoca viza președintelui columbian Gustavo Petro, a anunțat vineri Departamentul de Stat, acuzându-l de „acțiuni imprudente și incendiare” în timpul unui protest pro-palestinian la New York, relatează AFP.  

Recomandări
Sorin Oprescu scapă de un an de închisoare. Decizia instanței: „Infracțiunea a fost dezincriminată”
Stiri Justitie
Sorin Oprescu scapă de un an de închisoare. Decizia instanței: „Infracțiunea a fost dezincriminată”

Curtea de Apel Bucureşti a admis joi o contestaţie depusă de Sorin Oprescu şi a decis scăderea unui an din pedepsa de 10 ani şi 8 luni primită de fostul primar al Capitalei într-un dosar de corupţie.

Cine este scriitorul ungur care a câștigat premiul Nobel pentru Literatură în 2025. Opera lui László Krasznahorkai
Cultura
Cine este scriitorul ungur care a câștigat premiul Nobel pentru Literatură în 2025. Opera lui László Krasznahorkai

Câștigătorul Premiului Nobel pentru Literatură din 2025 este László Krasznahorkai, un scriitor maghiar cunoscut pentru proza sa densă, somptuoasă și de atmosferă apocaliptică.  

Trotinetele și bicicletele electrice, conduse doar cu permis. Un proiect de lege a fost depus în Parlament
Stiri actuale
Trotinetele și bicicletele electrice, conduse doar cu permis. Un proiect de lege a fost depus în Parlament

Cei care folosesc trotinete și biciclete electrice ar putea avea nevoie de permis de conducere special, denumit categoria AM1, potrivit unui proiect de lege depus în Parlament.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Octombrie 2025

01:45:37

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 09 Octombrie 2025

03:12:54

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
08 Octombrie 2025

01:30:23

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28