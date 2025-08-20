Guvernul a dat aviz negativ preluării E.ON de maghiarii de la MVM, companie care are legături cu Rusia

Preluarea E.ON Energie România S.A. de către unguri nu a fost avziată de Comisia pentru Examinarea Investiţiilor Străine Directe (CEISD). Hotărârea a fost trimisă Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, care are decizia finală.

Compania MVM din Ungaria ar avea legături cu Rusia, potrivit unor dovezi prezentate de fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja.

Comisia pentru Examinarea Investiţiilor Străine Directe informează că operaţiunea notificată privind achiziţionarea a 68,18% din capitalul social al E.ON Energie România S.A. şi 97,92% din capitalul social al E.ON Asist Complet S.A. de către MVM Energy Private Limited Liability Company, prin vehiculul investiţional Sonnet Romania Holding S.A., face obiectul procedurii de cercetare detaliată, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 46/2022.

„Investitorul a fost notificat asupra declanşării acestei proceduri la data de 14 februarie 2025, iar, în cadrul analizei, au fost examinate elementele principale ale tranzacţiei, inclusiv profilul investitorului, implicaţiile asupra infrastructurii critice naţionale şi posibilele consecinţe pentru securitatea energetică a României. Ca urmare a concluziilor rezultate din procedura de cercetare detaliată, CEISD a hotărât să înainteze către Consiliul Suprem de Apărare a Ţării propunerea de neavizare a operaţiunii notificate. Reiterăm că, potrivit cadrului legal aplicabil, prerogativa decizională finală aparţine CSAT. În temeiul articolului 9 alineat (12) din OUG nr. 46/2022, avizul emis de CSAT are caracter obligatoriu, iar termenul pentru emiterea acestuia este de 90 de zile de la momentul sesizării”, se arată în comunicat.

Comisia pentru Examinarea Investiţiilor Străine Directe îşi reafirmă şi în acest context „angajamentul de a acţiona cu profesionalism, imparţialitate şi rigoare, în conformitate cu legislaţia naţională şi obligaţiile internaţionale ale statului român, pentru protejarea securităţii naţionale a României”, după cum se mai arată în comunicatul citat.

Legături cu Rusia

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a prezentat la începutul anului câteva argumente pentru care se opune ca E-ON Furnizare să fie achiziţionată de compania MVM din Ungaria, explicând că există dovezi care arată legăturile cu Rusia.

„În primul rând, legăturile companiei MVM cu Federaţia Rusă, ele sunt evidente din date deschise. Cumpără, de exemplu, de la Gazprom gaz, are legături pe zona nucleară cu Federaţia Rusă. Valoarea tranzacţiei a fost vehiculată la peste 200 de milioane de euro când o furnizare de două ori mai mică în România, anul trecut, s-a vândut cu 15 milioane de euro. Deci puteţi să puneţi dublu, triplu, dar nu se ajunge la de 10 – 12 ori mai mult. De asemenea, faptul că în contractul pe care noi l-am analizat între MVM şi E-ON Furnizare compania maghiară îşi rezerva dreptul să vândă la rândul ei acţiunile pe care le preia unor entităţi terţe, inclusiv din afara Uniunii Europene”, a explicat Sebastian Burduja.

E-ON Furnizare are o bază de date de peste trei milioane de clienţi şi nu s-au prezentat garanţii din partea companiei maghiare privind protecţia datelor şi faptul că nu vor exploata în vreun fel analiza profilului de consum din fiecare gospodărie.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













