Ungaria renunță la achiziția E.ON România. Ce spune compania de stat maghiară MVM despre guvernul român

Compania maghiară de stat MVM a anunțat oficial că renunță la intenția de a achiziționa afacerile E.ON din România, exprimându-și regretul față de refuzul Guvernului de la București de a aproba această tranzacție.

Acordul de vânzare-cumpărare încheiat în data de 16 decembrie 2024 între Grupul MVM din Ungaria şi Grupul E.ON încetează vineri, prin acordul părţilor, a transmis agenția maghiară de stat Hirado.

Acordul viza achiziţionarea unei participaţii de 68% în E.ON Energie România, precum şi a unei participaţii de 98% în E.ON Asist Complet - se arată într-un comunicat remis, vineri, de MVM, agenţiei ungare de presă MTI.

Reamintim că preluarea E.ON Energie România S.A. de către unguri nu a fost avizată de Comisia pentru Examinarea Investiţiilor Străine Directe (CEISD), din cadrul Guvernului României. Motivele au fost anterior dezvoltate de către fostul ministru al Economiei, Sebastian Burduja, care a evidențiat legăturile dintre MVM din Ungaria condusă de Viktor Orban și Rusia lui Vladimir Putin.

Știrile ProTV au prezentat în detaliu conexiunile strânse dintre compania maghiară de stat MVM și Kremlin. Practic, MVM este un hub oficial pentru tranzacțiile cu energie ale Rusiei în Europa.

MVM ”ia act cu regret” de opoziția Guvernului României

În comunicat, MVM subliniază că ia act cu regret de faptul că Guvernul României nu sprijină tranzacţia, în pofida faptului că părţile contractante au cooperat în toate privinţele cu guvernul şi cu autorităţile române.

MVM rămâne în continuare angajat faţă de diversificarea portofoliului şi extinderea internaţională prevăzute în strategia sa. În calitate de al optulea grup de companii din Europa Centrală şi de Est, acesta continuă să caute cu prioritate oportunităţi de afaceri regionale şi intenţionează, prin extinderea sa regională, să consolideze în continuare securitatea aprovizionării în regiune – se arată în documentul citat de Hirado.

Pe lângă comerţul cu gaze naturale, Grupul MVM va continua să lucreze şi pe viitor pentru a deveni un centru regional în majoritatea domeniilor energeticii – se mai precizează în comunicat.

Grupul MVM a anunţat, în data de 16 decembrie 2024, că va achiziţiona un pachet majoritar de acţiuni la principalul furnizor de energie din România, E.ON Energie România. Valoarea tranzacţiei nu a fost făcută publică.

