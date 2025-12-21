Ungaria renunță la achiziția E.ON România. Ce spune compania de stat maghiară MVM despre guvernul român

Stiri Politice
21-12-2025 | 15:50
viktor orban vladimir putin
Getty

Compania maghiară de stat MVM a anunțat oficial că renunță la intenția de a achiziționa afacerile E.ON din România, exprimându-și regretul față de refuzul Guvernului de la București de a aproba această tranzacție.

autor
Cristian Anton

Acordul de vânzare-cumpărare încheiat în data de 16 decembrie 2024 între Grupul MVM din Ungaria şi Grupul E.ON încetează vineri, prin acordul părţilor, a transmis agenția maghiară de stat Hirado.

Acordul viza achiziţionarea unei participaţii de 68% în E.ON Energie România, precum şi a unei participaţii de 98% în E.ON Asist Complet - se arată într-un comunicat remis, vineri, de MVM, agenţiei ungare de presă MTI.

Reamintim că preluarea E.ON Energie România S.A. de către unguri nu a fost avizată de Comisia pentru Examinarea Investiţiilor Străine Directe (CEISD), din cadrul Guvernului României. Motivele au fost anterior dezvoltate de către fostul ministru al Economiei, Sebastian Burduja, care a evidențiat legăturile dintre MVM din Ungaria condusă de Viktor Orban și Rusia lui Vladimir Putin.

Știrile ProTV au prezentat în detaliu conexiunile strânse dintre compania maghiară de stat MVM și Kremlin. Practic, MVM este un hub oficial pentru tranzacțiile cu energie ale Rusiei în Europa.

Citește și
e.on.
Guvernul a dat aviz negativ preluării E.ON de maghiarii de la MVM, companie care are legături cu Rusia

MVM ”ia act cu regret” de opoziția Guvernului României

În comunicat, MVM subliniază că ia act cu regret de faptul că Guvernul României nu sprijină tranzacţia, în pofida faptului că părţile contractante au cooperat în toate privinţele cu guvernul şi cu autorităţile române.

MVM rămâne în continuare angajat faţă de diversificarea portofoliului şi extinderea internaţională prevăzute în strategia sa. În calitate de al optulea grup de companii din Europa Centrală şi de Est, acesta continuă să caute cu prioritate oportunităţi de afaceri regionale şi intenţionează, prin extinderea sa regională, să consolideze în continuare securitatea aprovizionării în regiune – se arată în documentul citat de Hirado.

Pe lângă comerţul cu gaze naturale, Grupul MVM va continua să lucreze şi pe viitor pentru a deveni un centru regional în majoritatea domeniilor energeticii – se mai precizează în comunicat.

Grupul MVM a anunţat, în data de 16 decembrie 2024, că va achiziţiona un pachet majoritar de acţiuni la principalul furnizor de energie din România, E.ON Energie România. Valoarea tranzacţiei nu a fost făcută publică.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: Rusia, Ungaria, romania, achizitii, e.on, renuntare, legatura,

Dată publicare: 21-12-2025 15:40

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali, mesaj tăios pentru președintele Nicușor Dan pe tema unei legi controversate: „Nu face ce vrea el”
Gigi Becali, mesaj tăios pentru președintele Nicușor Dan pe tema unei legi controversate: „Nu face ce vrea el”
Citește și...
Ungaria a semnat cel mai mare contract de achiziție GNL din istoria sa. Nu e Rusia: ”Suntem dependenți de vecinii noștri”
Stiri externe
Ungaria a semnat cel mai mare contract de achiziție GNL din istoria sa. Nu e Rusia: ”Suntem dependenți de vecinii noștri”

Ungaria a anunțat semnarea celui mai mare contract de achiziție gaz natural lichefiat (GNL) din istoria sa cu francezii de ENGIE. Acordul valabil 10 ani a fost încheiat prin MVM, firma de stat maghiară căreia i s-a refuzat preluarea E.ON România.

Guvernul a dat aviz negativ preluării E.ON de maghiarii de la MVM, companie care are legături cu Rusia
Stiri actuale
Guvernul a dat aviz negativ preluării E.ON de maghiarii de la MVM, companie care are legături cu Rusia

Preluarea E.ON Energie România S.A. de către unguri nu a fost avizată de Comisia pentru Examinarea Investiţiilor Străine Directe (CEISD). Hotărârea a fost trimisă Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, care are decizia finală.

Grupul MVM susține că va finaliza preluarea E.ON Energie România în vară. Ungurii de la MVM neagă eventuale legături cu Rusia
Stiri actuale
Grupul MVM susține că va finaliza preluarea E.ON Energie România în vară. Ungurii de la MVM neagă eventuale legături cu Rusia

Grupul ungar MVM estimează că va finaliza preluarea E.ON Energie România în lunile iunie sau iulie, a declarat joi directorul MVM, Karoly Matrai, pentru portalul Portfolio.hu, transmite Reuters.

Ministrul Energiei explică de ce se opune cumpărării E.ON Furnizare de ungurii de la MVM: Legăturile cu Rusia sunt evidente
Stiri actuale
Ministrul Energiei explică de ce se opune cumpărării E.ON Furnizare de ungurii de la MVM: Legăturile cu Rusia sunt evidente

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a prezentat câteva argumente pentru care se opune ca E-ON Furnizare să fie achiziţionată de compania MVM din Ungaria, explicând că există dovezi care arată legăturile cu Rusia.

Burduja: „Avem semne de întrebare legate de modul în care arată posibilul contract între MVM și E.ON furnizare”
Stiri actuale
Burduja: „Avem semne de întrebare legate de modul în care arată posibilul contract între MVM și E.ON furnizare”

Preluarea EON de către compania de stat ungară MVM este pusă sub semnul întrebării.

Recomandări
Nicușor Dan: Situația din justiție este gravă, ”voi iniția un referendum”. Răspunsul în urma căruia ”CSM va pleca de urgență”
Stiri Politice
Nicușor Dan: Situația din justiție este gravă, ”voi iniția un referendum”. Răspunsul în urma căruia ”CSM va pleca de urgență”

Presedintele României, Nicușor Dan, a susținut duminică o declarație de presă la Palatul Cotroceni, în care a vorbit despre ”problemele din justiție”, ca urmare a sesizărilor magistraților pe care le-a primit la Palatul Cotroceni.

Marş memorial pe 21 decembrie, de la Piaţa Victoriei la Piaţa Revoluţiei: „Dosarul victimelor din 1989 este o ruşine”
Stiri actuale
Marş memorial pe 21 decembrie, de la Piaţa Victoriei la Piaţa Revoluţiei: „Dosarul victimelor din 1989 este o ruşine”

Un marş memorial pe traseul Piaţa Victoriei - Piaţa Universităţii - Piaţa Revoluţiei, este anunţat pentru 21 decembrie, de la ora 17.00.

S-au împlinit 36 de ani de când Timișoara a devenit primul oraș liber de comunism din România: ”Am fost inconștienți”
Stiri actuale
S-au împlinit 36 de ani de când Timișoara a devenit primul oraș liber de comunism din România: ”Am fost inconștienți”

În 20 decembrie s-au împlinit 36 de ani de când Timișoara a devenit primul oraș liber de comunism din România. Sirenele, care atunci anunțau că oamenii și-au recâștigat libertatea, au răsunat din nou în oraș, în semn de omagiu.

Top citite
1 oameni mall
Stiri Diverse
Inteligența artificială a devenit ajutorul lui Moș Crăciun. Există riscul să ne luăm nouă, de fapt, un cadou
2 fructe si legume
Shutterstock
Doctor de bine
De ce au inima și rinichii nevoie zilnic de legume. Explicațiile specialiștilor
3 Barbat dormind
Getty Images
Doctor de bine
Somnul după masă poate ascunde o suferință a ficatului. Medic: „Duce la ciroză”
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Superspeed
S9E32

23:19

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 21 Decembrie 2025

02:24:25

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 30

22:18

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 29

40:23

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28