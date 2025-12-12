Ilie Bolojan: Una din problemele majore pe care le avem noi de gestionat este supracontractarea pe proiectele de investiţii

Stiri Politice
12-12-2025 | 12:47
ilie bolojan
Inquam Photos / Octav Ganea

Ilie Bolojan a declarat că una din problemele majore pe care le au de gestionat este supracontractarea pe proiectele de investiţii, precizând că este important ca lucrările care sunt astăzi începute să aibă finanţare.

autor
Ioana Andreescu

Şeful Executivului a mai spus că tot spaţiul bugetar pe care îl are România este ocupat în prezent de lucrări începute şi că acestea trebuie eşalonate după un anumit criteriu de priorităţi. Potrivit premierului, din discuţiile cu conducerea CNAIR a înţeles că există o intenţie a constructorilor de a începe lucrările, pe cheltuiala lor, mai repede.

„Una dintre problemele majore pe care le avem noi de gestionat este supracontractarea pe proiectele de investiţii. Vă rog să vă gândiţi că am avut peste 28 de miliarde de euro din PNRR, pe fonduri europene, şi am semnat contracte de 47 de miliarde de euro, deci peste 20 de miliarde de euro suplimentar, ceea ce face ca finanţarea tuturor acestor lucrări să nu fie posibilă, în actualul context de constrângeri financiare”, a declarat premierul, la şantierul Autostrăzii A3.

Lucrările neîncepute, amânate din cauza constrângerilor bugetare

El a precizat că a convenit cu Ministerul Transporturilor ca toate lucrările care nu sunt începute în prezent să demareze după finalul anului următor, anul viitor fiind unul cu constrângeri importante.

„Pentru noi este important ca lucrările care sunt astăzi începute să aibă finanţare. Practic, tot spaţiul bugetar pe care îl are România este ocupat în prezent de lucrări începute şi pe acestea trebuie să le eşalonăm după un anumit criteriu de priorităţi”, a menţionat şeful Executivului.

Ilie Bolojan, Parlament
Ilie Bolojan, plan pentru 2026: „Cei care fac afaceri în România să îşi achite taxele către bugetul de stat”

Constructorii, dispuşi să înceapă lucrările pe cheltuiala proprie

Ilie Bolojan a mai arătat că, în condiţiile în care ordinul de începere a lucrărilor pe acest drum expres ar urma să fie dat în primăvara anului 2027, înţelege din discuţiile purtate cu conducerea CNAIR că există o intenţie a constructorilor de a începe lucrările pe cheltuiala lor mai devreme.

„În condiţiile în care între constructori şi companie se ajunge la o înţelegere în acest sens, putem să găsim o formulă prin care lucrările să înceapă în cursul anului viitor, dar nu avem posibilitatea să facem plăţi în cursul anului viitor.

Dacă însă constructorii şi compania găsesc acest aranjament, cu cât lucrările la proiectele strategice încep mai repede şi se termină mai repede, cu atât este un câştig şi pentru cheltuieli, pentru că nu mai actualizăm costuri, nu mai indexăm sume. Sunt câştiguri financiare directe pentru stat şi pentru Ministerul Transporturilor, dar şi câştiguri pentru oameni, care pot folosi mai repede infrastructura”, a subliniat premierul.

Perioada de acum seamănă foarte mult cu sfârșitul celui de-al II-lea Război Mondial. “O prăbușire a fundamentelor politice"

Sursa: News.ro

investitii, proiecte, ilie bolojan

Dată publicare: 12-12-2025 12:47

