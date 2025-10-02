Proiect: Autorităţile locale ar putea fi obligate să contacteze în mod activ victimele violenţei domestice

Stiri actuale
02-10-2025 | 13:44
violenta domestica
Shutterstock

Autorităţile locale ar putea fi obligate să contacteze în mod activ victimele violenţei domestice, în cazul repetării comportamentului agresiv, potrivit unui proiect depus la Parlament de membri ai grupurilor USR, PSD, UDMR, PNL.

autor
Mihaela Ivăncică

Modificările propuse prin iniţiativa legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice şi a Legii 26/2024 privind ordinul de protecţie urmăresc consolidarea cadrului normativ în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice, prin măsuri cu impact direct asupra: protecţiei efective a victimelor, creşterii eficienţei intervenţiei instituţionale şi reducerii riscului comportamentelor violente recurente în cazul agresorilor.

Un prim obiectiv al iniţiativei vizează optimizarea funcţionării mecanismului de protecţie, prin instituirea obligaţiei legale ca autorităţile administraţiei publice locale să contacteze în mod activ victima, atât imediat după emiterea ordinului de protecţie, cât şi cu cel puţin 14 zile înainte de expirarea acestuia, în vederea informării acesteia cu privire la posibilitatea de a solicita prelungirea măsurii de protecţie.

Durata extinsă a ordinului de protecție

Un alt aspect esenţial vizat de propunerea legislativă este adaptarea măsurilor legale la realitatea cazurilor cu risc ridicat, în special cele în care există pericolul repetării faptelor. Prin completarea legislaţiei, se conferă instanţei posibilitatea de a dispune un nou ordin de protecţie, cu o durată extinsă de până la 24 de luni, în cazul repetării comportamentului agresiv, indiferent de identitatea victimei.

Această prevedere oferă un răspuns adecvat situaţiilor în care comportamentul violent este repetitiv şi sistemic, explică iniţiatorii în expunerea de motive.

Citește și
andrew tate
Andrew Tate, după ce a scăpat de dosarul penal din Marea Britanie: „Sunt unul dintre cei mai maltratați bărbați din istorie”

Totodată, propunerea legislativă are în vedere facilitarea accesului la justiţie pentru victime, prin clarificarea expresă a competenţei teritoriale: cererea de emitere a ordinului de protecţie poate fi depusă fie la instanţa de la domiciliul sau reşedinţa victimei, fie la instanţa corespunzătoare locului în care faptele de violenţă au fost comise.

Pentru a sprijini o intervenţie instituţională promptă şi coordonată şi pentru a întări rolul autorităţilor locale în prevenirea şi gestionarea cazurilor de violenţă domestică se instituie obligaţia ca decizia de emitere a ordinului de protecţie să fie comunicată, în termen de maximum cinci ore de la emitere, inclusiv către autorităţile administraţiei publice locale competente.

În plus, se introduce obligativitatea consilierii psihologice a agresorului, iar, acolo unde este cazul, integrarea acestuia în programe de asistenţă pentru consumatorii de substanţe psihoactive. Astfel, ordinul de protecţie capătă o funcţie dublă: pe lângă protejarea imediată a victimei, contribuie la prevenirea comportamentului violent recurent.

Conform legislaţiei în vigoare, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale au obligaţia să asigure exercitarea dreptului la informare al victimelor violenţei domestice, potrivit competenţelor ce le revin, după caz. Proiectul prevede ca, în scopul îndeplinirii acestor atribuţii, "autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a contacta victima, în termen de trei zile de la emiterea ordinului de protecţie, precum şi la expirarea măsurilor de protecţie, în vederea asigurării exercitării dreptului la informare al victimelor violenţei domestice, inclusiv cu privire la posibilitatea prelungirii ordinului de protecţie, potrivit competenţelor ce le revin".

Cu cel puţin 14 zile anterioare expirării duratei pentru care a fost emis ordinul de protecţie, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a contacta victima pentru a o informa cu privire la dreptul acesteia de a solicita prelungirea ordinului de protecţie, în cazul în care motivele emiterii acestuia subzistă sau în cazul în care au apărut motive noi, prevede proiectul.

Măsuri suplimentare pentru agresori

Instanţa poate dispune şi obligarea agresorului să urmeze consiliere psihologică, psihoterapie sau, după caz, poate recomanda internarea voluntară sau poate solicita internarea nevoluntară, în condiţiile Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care agresorul este consumator de substanţe psihoactive, instanţa poate dispune, cu acordul acestuia, integrarea sa într-un program de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri, conform art. 22 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care împotriva unui agresor a fost emis un ordin de protecţie care a expirat prin ajungere la termen, durata măsurilor dispuse printr-un ordin de protecţie emis în termen de cinci ani de la expirarea celui anterior se stabileşte de judecător, fără a putea depăşi 24 de luni de la data emiterii acestuia. Dispoziţiile se aplică indiferent de identitatea victimei.

Cererea pentru emiterea ordinului de protecţie este de competenţa judecătoriei de pe raza teritorială în care îşi are domiciliul sau reşedinţa victima sau de pe raza teritorială a locului săvârşirii actelor de violenţă.

La expirarea duratei măsurilor de protecţie, cererea de emitere a unui nou ordin de protecţie poate fi introdusă în numele victimei şi de către: procuror; reprezentantul autorităţii sau structurii competente, la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, cu atribuţii în materia protecţiei victimelor violenţei domestice; reprezentantul oricăruia dintre furnizorii de servicii sociale în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice, acreditaţi conform legii, cu acordul victimei, se menţionează în proiect.

"Violenţa domestică rămâne o problemă socială gravă şi persistentă în România, cu implicaţii directe asupra vieţii, sănătăţii, libertăţii şi demnităţii persoanelor afectate. Deşi cadrul legislativ a înregistrat progrese semnificative în ultimii ani, realitatea de zi cu zi confirmă că, în ciuda evoluţiei cadrului legal, protecţia victimelor este în continuare fragilă", argumentează iniţiatorii.

Statistici privind violența domestică

Potrivit datelor furnizate de Ministerul Justiţiei, adaugă aceştia, în anul 2023 au fost înregistrate 23.765 de dosare având ca obiect emiterea ordinului de protecţie. În anul 2024, numărul acestora a crescut semnificativ, ajungând la 28.983 de cauze.

De asemenea, conform datelor furnizate de Poliţia Română, în primele patru luni ale anului 2025: au fost înregistrate 40.030 de cazuri de violent domestică (19.984 în mediul urban şi 20.046 în mediul rural); au fost emise 3.788 de ordine de protecţie provizorii, dintre care 1.464 au fost confirmate de instanţe prin emiterea unui ordin de protecţie; în total, instanţele judecătoreşti au emis 4.160 de ordine de protecţie în această perioadă.

"Aceste cifre confirmă persistenţa fenomenului şi subliniază necesitatea introducerii unor măsuri suplimentare, menite să asigure continuitatea protecţiei, informarea victimelor şi îmbunătăţirea cooperării interinstituţionale", transmit parlamentarii care au depus proiectul la Senat, ca primă Cameră sesizată. 

Sursa: Agerpres

Etichete: proiect, violenta domestica,

Dată publicare: 02-10-2025 13:44

Articol recomandat de sport.ro
Cad capete după FCSB – Young Boys! Poate fi demis în cazul unui eșec: ”Este sub presiune!”
Cad capete după FCSB – Young Boys! Poate fi demis în cazul unui eșec: ”Este sub presiune!”
Citește și...
Răzbunare violentă pentru o remarcă online: un bărbat bătut de patru indivizi în plină stradă
Stiri actuale
Răzbunare violentă pentru o remarcă online: un bărbat bătut de patru indivizi în plină stradă

Un bărbat de 37 de ani din Bistrița-Năsăud a fost victima răzbunării unui individ pentru... un comentariu pe Facebook.

Andrew Tate, după ce a scăpat de dosarul penal din Marea Britanie: „Sunt unul dintre cei mai maltratați bărbați din istorie”
Stiri externe
Andrew Tate, după ce a scăpat de dosarul penal din Marea Britanie: „Sunt unul dintre cei mai maltratați bărbați din istorie”

Andrew Tate a reacționat după ce a scăpat de urmărirea penală î Marea Britanie, într-un dosar în care era acuzat de violență sexuală de patru femei. El s-a comparat cu președintele american, Donald Trump.

 

O fată a murit și mama ei a ajuns la spital după ce au fost înjunghiate de fostul iubit al tinerei, în Neamț
Stiri actuale
O fată a murit și mama ei a ajuns la spital după ce au fost înjunghiate de fostul iubit al tinerei, în Neamț

Un nou caz grav de violență domestică s-a petrecut în județul Neamț. O tânără de 20 de ani a fost înjunghiată mortal, iar suspect este chiar fostul iubit al fetei.

Ziua Internațională a Nonviolenței. În România, o femeie este ucisă săptămânal. Peste 60.000 de cazuri de abuz în șase luni
Stiri actuale
Ziua Internațională a Nonviolenței. În România, o femeie este ucisă săptămânal. Peste 60.000 de cazuri de abuz în șase luni

De Ziua Internațională a Nonviolenței, Parlamentul României a adoptat o declarație prin care condamnă ferm violența domestică și cere măsuri mai ferme pentru protejarea victimelor.

Un adolescent pakistanez a fost condamnat la 100 de ani de închisoare după ce și-a ucis familia, din cauza jocului PUBG
Stiri Socante
Un adolescent pakistanez a fost condamnat la 100 de ani de închisoare după ce și-a ucis familia, din cauza jocului PUBG

Un tribunal pakistanez a condamnat un adolescent la 100 de ani de închisoare pentru uciderea mamei, fratelui și a două surori în timpul a ceea ce anchetatorii au descris ca fiind o izbucnire violentă legată de obsesia sa pentru jocul online PUBG.

Recomandări
Nicuşor Dan: Ameninţarea cu drone nu mai este o chestiune de vecinătate cu Rusia. Zidul anti-drone, în câteva luni
Stiri Politice
Nicuşor Dan: Ameninţarea cu drone nu mai este o chestiune de vecinătate cu Rusia. Zidul anti-drone, în câteva luni

Ameninţarea cu drone nu mai este doar o chestiune legată de vecinătatea cu Rusia, iar zidul anti-drone ar putea fi operaţional în câteva luni, a declarat, joi, preşedintele Nicuşor Dan, la sosirea la reuniunea Comunităţii Politice Europene.

Stagiu militar voluntar de 4 luni pentru românii între 18-35 de ani: soldă de până la 5.000 lei și bonus final de 27.000 lei
Stiri actuale
Stagiu militar voluntar de 4 luni pentru românii între 18-35 de ani: soldă de până la 5.000 lei și bonus final de 27.000 lei

Românii cu vârste între 18 și 35 de ani vor putea solicita, în mod voluntar, înscrierea într-un program de pregătire militară de bază, potrivit unui proiect de lege aprobat joi de Guvern.

Vreme extremă în România. Jumătate de țară, sub cod portocaliu de furtuni, vânt puternic, lapoviță și chiar ninsori viscolite
Vremea
Vreme extremă în România. Jumătate de țară, sub cod portocaliu de furtuni, vânt puternic, lapoviță și chiar ninsori viscolite

Jumătate de țară este sub cod portocaliu de furtuni, vânt puternic, lapoviță și chiar ninsori viscolite. În plus, este cod roșu de ploi abundente în județele Dolj și Olt.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
02 Octombrie 2025

01:46:00

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 02 Octombrie 2025

03:13:06

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
01 Octombrie 2025

01:30:50

Alt Text!
iBani
iBani - 30 Septembrie 2025

17:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28